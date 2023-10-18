Terör devleti İsrail şimdi de okulu bombaladı: Çoğu çocuk onlarca ölü ve yaralı var

Okul saldırısından ilk görüntüler...
İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı dün gece yaşandı. İsrail, el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı, saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti, 28'i ağır olmak üzere 342 kişi yaralandı. Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı.
İsrail bugün de sivilleri hedef almaya devam ediyor.
İsrail bu kez de okulu vurdu
İşgalci kuvvetler, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ın (UNRWA) okuluna saldırı düzenledi.
Alçak saldırıda çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda yaralı ve ölü var.
Bölgeden içler acısı görüntüler geliyor.