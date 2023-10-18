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Dünya

Terör devleti İsrail şimdi de okulu bombaladı: Çoğu çocuk onlarca ölü ve yaralı var

Sivillerin olduğu her alan işgalci İsrail'in hedefinde. Hastane katliamından sonra şimdi de okulu bombaladılar. Kana doymayan işgalci ordu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ın (UNRWA) okuluna saldırı düzenledi. Saldırıda çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarılıyor.

Seren Som
17:14 . 18/10/2023 среда
Yeni Şafak
Okul saldırısından ilk görüntüler...

Okul saldırısından ilk görüntüler...

İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı dün gece yaşandı. İsrail, el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı, saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti, 28'i ağır olmak üzere 342 kişi yaralandı. Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı.

İsrail bugün de sivilleri hedef almaya devam ediyor.



İsrail bu kez de okulu vurdu

İşgalci kuvvetler, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ın (UNRWA) okuluna saldırı düzenledi.

Alçak saldırıda çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda yaralı ve ölü var.


Bölgeden içler acısı görüntüler geliyor.

Filistinliler can havliyle yaralılarını hastaneye yetiştirmeye çalışıyor.

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.


#İsrail
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#Katliam
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