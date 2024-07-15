Terör devleti İsrail'den Gazze'de sivil kıyımı: Biri çocuk en az 13 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği son saldırılarda en az 13 Filistinli öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin Et-Tuffah Mahallesi'nde Eş-Şurefa ailesine ait evi insansız hava aracı (İHA) ile bombalaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti çok sayıda Filistinli yaralandı.

Siyonist katil yine okulu hedef aldı

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde de İsrail ordusuna ait İHA'larla hedef alınarak hayatını kaybeden 3 kişi, El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail uçakları Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'ndeki Selahaddin Okulu'nu da hedef aldı. Saldırıda bir kişi öldü ve bir kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde bir eve düzenlediği İHA saldırısı sonrasında, El-Aksa Şehitleri Hastanesine biri çocuk, 3 kişinin cenazesi getirildi.

Vurulan bölgede bir pazar olduğu ve o esnada çok sayıda alışveriş yapan kişinin bulunduğu kaydedildi.

İşgal güçleri tarım arazilerine ve evlere ateş açtı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah şehrinin kuzeyindeki Ez-Zuhur mahallesinde bir topluluğu hedef alan saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin Deyr el-Belah ve Han Yunus'taki bazı tarım arazilerine ve Filistinlilerin evlerine ateş açtığı da aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.







