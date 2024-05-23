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Dünya

Terör devleti İsrail'den Gazze'de yeni sivil katliamı! Tehcir edilenlerin sığındığı binaya hava saldırısı: 12 şehit

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, katliamlarına bir yenisini daha ekledi. İşgalci İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze'de tehcir edilenlerin sığındığı bakanlık binasını vurması sonucu 12 kişinin şehit olduğu bildirildi. Saldırı sonucu çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilirken, hayatını kaybedenlerin naaşları ile yaralıların Aksa Şehitleri Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

20:55 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:43 - 23/05/2024 Perşembe
AA
Gazze'ye saldırı (Foto: Arşiv)
Gazze'ye saldırı (Foto: Arşiv)

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah'ta tehcir edilen Filistinlilerin sığındığı Sosyal Kalkınma Bakanlığına ait binayı hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

12 şehit ve çok sayıda yaralı var

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Deyr Belah'taki Sosyal Kalkınma Bakanlığı binasını bombaladı.

Saldırı sonrasında ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin naaşları ile yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesine sevk edildi.

"Aksa Şehitleri Hastanesinin faaliyetleri duracak"

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail tarafından hedef alınan binanın içerisinde ve çevresinde çok sayıda zorla yerinden edilen Filistinli bulunuyordu.

Tanıklar ayrıca sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin, saldırının gerçekleştiği bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yakıtın tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesinin faaliyetlerinin birkaç saat içerisinde durdurulacağı uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Utanç dolu anlar: Mersin Üniversitesi’ndeki mezuniyette Gazze pankartlarını engelleyip bela okudu

Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları durmuyor. İsrail, genç, çocuk yaşlı demeden binlerce masum insanın öldürdü. İsrail’in katliamlarına dünyadan ise tepkiler geliyor. Özellikle Amerika’daki üniversitelerdeki başlayan protestolar tüm Avrupa’ya yayıldı. Öte yandan Mersin Üniversitesi mezuniyet töreninde Gazze’ye destek amacıyla pankart açmak isteyen öğrenciler engellendi. Mersin Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleşen törende Gazze’ye destek mesajı bulunduran pankartı vermek istemeyen öğrenciler ve kimliği belirsiz kişiler arasında gerginlik yaşandı. Gazze'deki İsrail zulmünün hatırlatılması amacıyla hazırlanan pankarttan rahatsızlık duyan bir kişi, "Başlarım Gazze’nizden. Neyin Gazze’si? Gazze’sinin Allah belasını versin ya!" ifadelerini kullandı.


#Gazze
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