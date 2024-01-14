Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamında 100'üncü gün: Can kaybı 24 bine yaklaştı

İsrail, Gazze Şeridi'nde 100 gündür acımasızca sivilleri vuruyor. Bölgede devam eden bombardımanda her geçen saat can kaybı artarken, çok sayıda çocuk ve kadın İsrail ordusu tarafından katlediliyor. Bölgede 7 Ekim'de başlayan saldırılara en büyük desteği ABD verirken, hem İsrail hem de ABD dünyanın dört bir yanından büyük tepki topluyor. ABD'nin silah ve maddi desteğiyle Gazze Şeridi'nin her köşesinde katliam yapan İsrail yetkilileri yaptıkları her açıklamada bu saldırıların durmayacağını belirtiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte 125 Filistinliyi öldürdüğünü, 265 Filistinliyi ise yaraladığını duyurdu.