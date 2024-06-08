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Dünya

Terör devleti İsrail'in katliamı sonrası Mahmud Abbas'tan BMGK'ya 'acil toplantı' çağrısı

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü katliamlarına bir yenisini daha ekledi. İşgalci İsrail ordusu Nuseyrat Mülteci Kampı'na ve çevresine havadan, karadan ve denizden saldırılar düzenledi. Eşzamanlı saldırılar sonucu 210 Filistinli şehit oldu. Katillerin söz konusu saldırı sonrasında İsrail'e lanet yağarken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) “acil” toplantı çağrısı yaptı.

23:33 - 8/06/2024 Cumartesi
IHA
Mahmud Abbas
Mahmud Abbas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 210 sivilin ölümüne yol açan saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) “acil” toplantı çağrısı yaptı.

İsrail bugün tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ndeki kanlı saldırılarına devam etti. Bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresinde bugün düzenlediği yoğun saldırılar 210 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Abbas'tan BMGK'ya 'acil' toplantı çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) “acil” toplantı çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada, “Başkan Abbas, BMGK'nın acil bir oturum düzenlemesi için Arap ve uluslararası paydaşlarla yoğun diplomatik çabalar yürütüyor. Amaç, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığını ele almak ve İsrail işgalini, acil ateşkes çağrısında bulunanlar da dahil olmak üzere uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlamaktır” denildi.

“Kan gölü derhal sona ermelidir”

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik politikaları Yüksek Komiseri Josep Borrell yaptığı açıklamada, saldırıyı “en güçlü şekilde kınadığını belirtti. Ateşkes çağrısını yineleyen Borrell, “Kan gölü derhal sona ermelidir” dedi. Borrell, ABD Başkanı Joe Biden'in sunduğu ateşkes planının “kalıcı bir ateşkes ve ölümlerin sona ermesi için ileriye dönük bir yol olduğunu” ifade etti.

“İsrail'in işlediği savaş suçları uluslararası organların eylemsizliğinin bir sonucudur”

"BMGK'nın sorumsuzluğu"

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıdan dünya hükümetlerinin ve BM Güvenlik Konseyi'nin “eylemsizliği” sorumlu tutuldu. Açıklamada, “Bu korkunç ve şok edici suçlar İsrail'in 8 ay boyunca işlediği savaş suçları ile ihlalleri karşısında hükümetlerin ve BMGK da dahil olmak üzere sorumlu uluslararası organların eylemsizliğinin bir sonucudur” ifadeleri yer aldı.



#Mahmud Abbas
#Filistin
#Gazze
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