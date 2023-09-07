Terör örgütü PKK Deyrizor'da Arap aşiretlerine saldırılarını artırıyor: Aşiret mensubu sekiz genç kaçırıldı

Deyrizor'da aşiret mensubu 8 genç, PKK'lı teröristlerce kaçırıldı.
PKK/YPG, Arap aşiretlerinin Deyrizor'da 27 Ağustos'ta başlattığı operasyonlara destek verdiği gerekçesiyle Araplara karşı harekete geçti. Teröristler, Arap aşiretlerinin sivil kayıpları önlemek için çekildikleri Azme köyünde 8 genci alıkoydu.
Alıkonulan Arap aşireti mensuplarının akıbeti bilinmiyor.
Deyrizor'daki çatışmalar 12'nci güne girdi
Ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde örgüt baskısı altındaki Arap aşiretlerinin PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar 12. gününe girdi.
Deyrizor ilinde 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, diğer Arap aşiretlerinin katılımıyla Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesinde de çeşitli yoğunluklarda devam ediyor.
PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri de sivil kayıpları önlemek için teröristlerden temizlediği 33 köyün nerdeyse yarısından çekilmek zorunda kaldı.