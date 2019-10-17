Terör örgütü PYD/PKK'nın kara propagandasına ilk adım İran'dan: Fars Haber Ajansı kimyasal silah iftirasını haber yaptı

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nda kimyasal silah kullandığı iftirasını, İran’ın Fars Haber Ajansı’nın haberleştirerek yayınladığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada da çeşitli fotoğraf ve görüntüler de paylaşılarak, Türkiye’nin fosfor bombası kullandığı iddia edilmişti.
“KİMYASAL SİLAH KULLANIP SUÇU BİZE ATACAKLARINA DAİR BİLGİLER VAR”
Kimyasal silah iddiasıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor.
- TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca, terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut" demişti.
Yakıcı ve öldürücü etkiye sahip fosfor bombasının kullanılması uluslararası savaş kanunlarına göre yasaklanmış bulunuyor.
Fars Haber Ajansı’nın yaptığı haber aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor.
Savunma Bakanı Akar, yalan haberle ile ilgili açıklama yapmıştı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar" dedi.