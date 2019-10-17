Dünya Terör örgütü PYD/PKKnın kara propagandasına ilk adım İrandan Fars Haber Ajansı kimyasal silah iftirasını haber yaptı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Terör örgütü PYD/PKK'nın kara propagandasına ilk adım İran'dan: Fars Haber Ajansı kimyasal silah iftirasını haber yaptı

Terör örgütü PYD/PKK'nın kara propagandasına ilk adım İran'dan: Fars Haber Ajansı kimyasal silah iftirasını haber yaptı

İran'ın Fars Haber Ajansı, Resulayn’da yerleşim bölgesine kimyasal silah atıldığı, çok sayıda kişinin yanık nedeniyle Haseke kentindeki hastaneye kaldırıldığını yazdı. Haberde kullanılan bombanın fosfor bombası olduğu da iddia edildi. Hiçbir somut delile ve gerçek kaynağa dayandırılmadan ‘yerel kaynaklar’ ibaresiyle yapılan haberde, uluslararası kamuoyunda ve sosyal medyada Türkiye aleyhine yanlış algı oluşturulmaya çalışıldı.

Haber Merkezi DHA
İran Fars Haber Ajansının yaptığı yalan haber.
İran Fars Haber Ajansının yaptığı yalan haber.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nda kimyasal silah kullandığı iftirasını, İran’ın Fars Haber Ajansı’nın haberleştirerek yayınladığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada da çeşitli fotoğraf ve görüntüler de paylaşılarak, Türkiye’nin fosfor bombası kullandığı iddia edilmişti.

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“KİMYASAL SİLAH KULLANIP SUÇU BİZE ATACAKLARINA DAİR BİLGİLER VAR”

Kimyasal silah iddiasıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor.

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Arap medyasından skandal kurgu 🖇Suudi merkezli Al Arabiya Kanalı muhabiri, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgede sivil yaralı ve ölü bulamadıkları için, iki çocuk getirtip caddenin ortasına yere yatırarak ucuz bir prodüksiyona imza attı. #BarışPınarıHarekatı

DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi ()

  • TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca, terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut" demişti.

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Yakıcı ve öldürücü etkiye sahip fosfor bombasının kullanılması uluslararası savaş kanunlarına göre yasaklanmış bulunuyor.

Fars Haber Ajansı’nın yaptığı haber aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor.

Savunma Bakanı Akar, yalan haberle ile ilgili açıklama yapmıştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar" dedi.

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