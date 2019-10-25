Dünya Terör örgütü PYD yandaşları Avrupada terör estiriyor, Türk vatandaşlarını mağdur ediyor
AVRUPA

Terör örgütü PYD yandaşları Avrupa'da terör estiriyor, Türk vatandaşlarını mağdur ediyor

Terör örgütü PYD yandaşları Avrupa'da terör estiriyor, Türk vatandaşlarını mağdur ediyor

Almanya Frankfurt Havalimanı'nda terör örgütü PYD yandaşları THY kontuarlarını işgal etti. Avrupa polisi bu duruma seyirci kalıyor ya da müdahale etmekte gecikiyor. Türk vatandaşlar mağdur ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PYD yandaşları Avrupa'da Türk vatandaşları mağdur ediyor.
PYD yandaşları Avrupa'da Türk vatandaşları mağdur ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı "protesto etme" kisvesi altında, Avrupa kentlerinde terör estiriyor.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan terör örgütü yandaşları şimdiye kadar büyükelçilikler, iş yerleri, dernekler ve camilere saldırdı, kundaklama faaliyetlerinde bulundu.

Terör örgütü PYD yandaşları THY kontuarlarını işgal etti
OYNAT 00:46
Terör örgütü PYD yandaşları THY kontuarlarını işgal etti
Almanya Frankfurt Havalimanı'nda bir grup PYD/PKK yandaşı, havalimanında THY kontuarlarını işgal ederek uçuşları engellemeye çalıştı.


  • Son olarak Almanya Frankfurt Havalimanı'nda terör örgütü PYD yandaşları THY kontuarlarını işgal etti. Avrupa polisi bu duruma seyirci kalıyor ya da müdahale etmekte gecikiyor. Türk vatandaşlar mağdur ediliyor.

AA
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