Terör örgütü PYD yandaşları Avrupa'da terör estiriyor, Türk vatandaşlarını mağdur ediyor Terör örgütü PYD yandaşları Avrupa'da terör estiriyor, Türk vatandaşlarını mağdur ediyor Almanya Frankfurt Havalimanı'nda terör örgütü PYD yandaşları THY kontuarlarını işgal etti. Avrupa polisi bu duruma seyirci kalıyor ya da müdahale etmekte gecikiyor. Türk vatandaşlar mağdur ediliyor.

Haber Merkezi 25 Ekim 2019, 16:19 Son Güncelleme: 25 Ekim 2019, 16:23 Yeni Şafak