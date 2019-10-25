Terör örgütü PYD yandaşları Avrupa'da terör estiriyor, Türk vatandaşlarını mağdur ediyor

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı "protesto etme" kisvesi altında, Avrupa kentlerinde terör estiriyor.
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan terör örgütü yandaşları şimdiye kadar büyükelçilikler, iş yerleri, dernekler ve camilere saldırdı, kundaklama faaliyetlerinde bulundu.
- Son olarak Almanya Frankfurt Havalimanı'nda terör örgütü PYD yandaşları THY kontuarlarını işgal etti. Avrupa polisi bu duruma seyirci kalıyor ya da müdahale etmekte gecikiyor. Türk vatandaşlar mağdur ediliyor.