Dünya Terör örgütü YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞlı teröristlerin kaçmasını sağladı
ORTADOĞU

Terör örgütü YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı

Terör örgütü YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan görgü tanığı, "YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
YPG/PKK, DEAŞ kampında yangın çıkarttı.
YPG/PKK, DEAŞ kampında yangın çıkarttı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

GÖRDÜ TANIĞI HER ŞEYİ ANLATTI

Harekat bölgesinde bulunan bir görgü tanığı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

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