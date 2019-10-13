Terör örgütü YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
GÖRDÜ TANIĞI HER ŞEYİ ANLATTI
Harekat bölgesinde bulunan bir görgü tanığı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı." ifadelerini kullandı.