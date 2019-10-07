Dünya Terör örgütü YPG/PKKdan ABDye suçlama Sözünü tutmadın
ORTADOĞU

Terör örgütü YPG/PKK'dan ABD'ye suçlama: Sözünü tutmadın

Terör örgütü YPG/PKK'dan ABD'ye suçlama: Sözünü tutmadın

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'yi Fırat'ın doğusundan çekilerek sözünü tutmadığını ve bölgeyi savaş alanına çevirmekle suçladı. Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Bali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı. SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı" dedi.

Haber Merkezi AA
YPG/PKK, ABD'ye &quot;Fırat'ın doğusu&quot;nda çıkarak kendilerini tek bırakmakla suçladı.
YPG/PKK, ABD'ye "Fırat'ın doğusu"nda çıkarak kendilerini tek bırakmakla suçladı.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'yi, sözünü tutmayarak Fırat'ın doğusundan çekilmek ve bölgeyi Türkiye'nin operasyonuna açık hale getirmekle suçladı.

  • SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, sözde sözcülerinden Mustafa Bali'nin Twitter hesabı üzerinden, ABD'yi suçlayıcı bir mesaj yayımladı.

Terör örgütü YPG/PKK, sözde sözcülerinden Mustafa Bali

Mesajda, "Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı. SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı" ifadeleri kullanıldı.

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DEAŞ tehdidi

Öte yandan örgütün ismini kullandığı SDG de bir yazılı açıklama yaptı.

  • ABD'nin sözünü tutmadığının vurgulandığı açıklamada, bunun DEAŞ'la mücadeleye "büyük olumsuz" etki yapacağı iddia edildi.

ABD'li yetkililer, DEAŞ karşıtı mücadele toplantılarında, Suriye'de ele geçirdikleri yabancı DEAŞ'lı ve ailelerinin toplam sayısının 10 bin civarında olduğunu kaydediyor. Bu kişilerin bir kısmı, ABD güçlerince Deyrizor'da üs olarak da kullanılan El Ömer petrol sahasında, diğer kısmı ise YPG/PKK, Kamışlı, Haseke, Malikiye, Tabka ve Rakka cezaevlerine tutuluyor.

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