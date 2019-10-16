Dünya Terör örgütü YPG/PKKdan sivillere havanlı saldırı 3 yaralı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı: 3 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı: 3 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Siviller hedef alınarak havanla saldırı gerçekleştirdiler.
Siviller hedef alınarak havanla saldırı gerçekleştirdiler.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

  • Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyüne havanlı saldırı gerçekleşti.

Suriye tarafından terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Cizre'nin Katran köyünde siviller hedef alınarak havanla saldırı düzenlendi.

YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı
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YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı
Barış Pınarı Harekatı ile bozguna uğrayan YGP/PKK'lı teröristler yine sivillere saldırdı. Suruç ilçesine teröristler tarafından atılan 3 havan mermisi nedeniyle 1 kişi yaralandı. Akçakale'ye de saldıran teröristlerin attığı havan mermisi bir binaya isabet etti.
Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Barış Pınarı Harekatı: Teröristlerin ağır silahları nerede?
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Barış Pınarı Harekatı: Teröristlerin ağır silahları nerede?

Barış Pınarı Harekatı: Teröristlerin ağır silahları nerede?
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