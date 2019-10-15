Terör sevici İsrail şaşırtmadı: Tel Aviv'de YPG/PKK'ya destek sloganları atıldı Eli kanlı İsrail'in vatandaşları, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde çirkin bir eyleme imza attı. Terör örgütü YPG/PKK'ya destek sloganları atan grup Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti. Türkiye karşıtı döviz ve pankartlar taşıyan grup, saygısızlıkta sınır tanımayarak eylem sırasında Türk bayrağı yırttı. İşgalci İsrail polisi ise Türk bayrağını yırtan gruba hiçbir müdahalede bulunmadı.

Haber Merkezi 15 Ekim 2019, 18:47 Son Güncelleme: 15 Ekim 2019, 19:12 AA