Dünya Terör sevici İsrail şaşırtmadı Tel Avivde YPG/PKKya destek sloganları atıldı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Terör sevici İsrail şaşırtmadı: Tel Aviv'de YPG/PKK'ya destek sloganları atıldı

Eli kanlı İsrail'in vatandaşları, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde çirkin bir eyleme imza attı. Terör örgütü YPG/PKK'ya destek sloganları atan grup Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti. Türkiye karşıtı döviz ve pankartlar taşıyan grup, saygısızlıkta sınır tanımayarak eylem sırasında Türk bayrağı yırttı. İşgalci İsrail polisi ise Türk bayrağını yırtan gruba hiçbir müdahalede bulunmadı.

Haber Merkezi AA
İsrailli bir grup Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti.
İsrailli bir grup Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti.

Eli kanlı İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, terör örgütü YPG/PKK'ya destek amacıyla eylem düzenleyen bir grup İsrailli, Türk bayrağını yırttı.

Barış Pınarı Harekatı'nı protesto ettiler

  • Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya destek içerikli slogan atan grup, Türkiye karşıtı çeşitli dövizler ve pankartlar taşıyarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

Bir süre büyükelçilik önünde gösteri düzenleyen grup, ABD’nin Tel Aviv Başkonsolosluğuna doğru yürüdü.

Türk Bayrağına çirkin saldırı

  • ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan grubun bazı üyeleri, Türkiye’ye hakaretler eşliğinde ellerindeki Türk bayrağını yırttı.

Polis hiçbir müdahalede bulunmadı

İşgalci İsrail polisinin ise Türk bayrağını yırtan gruba müdahale etmemesi dikkati çekti.

Söz konusu grup, gösteride ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ı da hedef alan açıklamalarda bulundu.

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