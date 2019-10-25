TVNET Tel Abyad'da: Hayat normale dönüyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden geri alınan Tel Abyad'da hayat normale dönmeye başladı.

TVNET ekipleri gelişmeleri sıcak bölgede takip eti. Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'dan son durumu aktarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin güvenliği ve barışı ağladığı Tel Abyad'da günlük hayatta hareketlilik yaşanıyor. Esnafların kepenklerini açtığı Tel Abyad'da halk da alışveriş yapıyor. Tel Abyad'da bulunan ve terör örgütü tarafından kapatılan fırınlar da kentin TSK ve SMO tarafından terörden geri alınmasının ardından hizmet vermeye başladı. Tel Abyadlı çocukların güvenle oyunlar oynadığı güvenli bölgeye elektik ve su da verilmeye başlandı.