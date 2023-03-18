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Dünya

Teröre yuva olup 'istemediğimiz bir gelişmeydi' dediler: İsveç Finlandiya'ya gıpta ile bakıyor

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamak için süreci başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu bu karar İsveç'te de yankı uyandırdı. Terör destekçilerine yuva olup onları koruyan İsveç, Türkiye'nin bu kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström yaptığı açıklamada, "Tahmin ettiğimiz gibi Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamak için süreci başlattı. Bu istemediğimiz bir gelişmeydi ama hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

00:19 . 18/03/2023 Cumartesi
AA
İsveç, Finlandiya'nın NATO vizesi almasını değerlendiriyor.

İsveç, Finlandiya'nın NATO vizesi almasını değerlendiriyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecinde Türkiye'nin sadece Finlandiya'nın onay sürecini başlatmasına ilişkin, "İsveç'in NATO dışında kalması kısa vadede bir şeyi değiştirmez. Ama bu süreç uzarsa birçok şeyin değişeceği de gerçektir. Finlandiya NATO'ya daha entegre olurken İsveç dışarıda kalacaktır." dedi.

Billström, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolü TBMM Başkanlığına sunarak onay sürecini başlatma kararını değerlendirdi.

NATO'ya üyelik başvurusunu aynı gün yapan iki ülkeden Finlandiya'nın üyeliği için Türkiye'de onay sürecinin başlatılmasına ilişkin Billström, "Tahmin ettiğimiz gibi Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamak için süreci başlattı. Bu istemediğimiz bir gelişmeydi ama hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

Billström, Finlandiya'nın İsveç'ten önce NATO üyesi olmasının kısa vadede kendilerini fazla etkilemeyeceğini belirterek, "Finlandiya ile beraber NATO üyesi olmak istiyorduk. İsveç'in NATO dışında kalması kısa vadede bir şeyi değiştirmez. Ama bu süreç uzarsa birçok şeyin değişeceği de gerçektir. Finlandiya NATO'ya daha entegre olurken, İsveç dışarıda kalacaktır." diye konuştu.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström

Billström, İsveç'in Türkiye ile NATO üyeliği konusunda Üçlü Muhtıra anlaşmasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı ortak basın toplantısında "Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.

Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol, TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

#finlandiya
#İsveç
#NATO
31 dakika önce
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