Teröristler Resulayn'da elektrik panosunda patlayıcı tuzaklamış

Mehmetçik'ten doğumuna vesile oldukları Pınar bebeğe ziyaret

Tel Abyad'da görev yapan Mehmetçik, 25 Ekim'de zırhlı personel taşıyıcı ile Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırarak sağlıklı doğum yapmasını sağladığı Suriyeli kadın ile 'Pınar' adı verilen bebeği ziyaret etti. Askerlere şükranlarını ileten bebeğin babası kızının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirtti.