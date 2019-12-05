Dünya Teröristler Resulaynda elektrik panosunda patlayıcı tuzaklamış
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Teröristler Resulayn'da elektrik panosunda patlayıcı tuzaklamış

Teröristler Resulayn'da elektrik panosunda patlayıcı tuzaklamış

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından Resulayn'da elektrik panosuna yerleştirilen el yapımı patlayıcının tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Teröristlerce, elektrik panosuna yerleştirilen patlayıcı.
Teröristlerce, elektrik panosuna yerleştirilen patlayıcı.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Resulayn'da elektrik panosuna yerleştirilen el yapımı patlayıcı tespit edildi.

PKK/YPG'nin Resulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak el yapımı patlayıcı yerleştirdiği tespit edildi.

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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Resulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak el yapımı patlayıcı yerleştirdiği tespit edildi" denildi.
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