Teröristler Resulayn'da elektrik panosunda patlayıcı tuzaklamış

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Resulayn'da elektrik panosuna yerleştirilen el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Resulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak el yapımı patlayıcı yerleştirdiği tespit edildi" denildi.
Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP’lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn’da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vbnjpcs1eJ
Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP’lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn’da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vbnjpcs1eJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2019