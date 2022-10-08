​Tesla’nın elektrikli TIR’ı aralıkta yollarda.

Tesla CEO’su Elon Musk, elektrikli TIR’ların teslimatına 1 Aralık’ta başlayacaklarını duyurdu. Tesla’nın ‘Semi’ adını verdiği elektrikli ticari aracın ilk müşterisi ise PepciCo oldu. Aracın menzili 800 kilometre olarak açıklanırken, ilk etapta kaç adet üretileceği hakkında ise bilgi verilmedi. Aracın ABD’de 180 bin dolardan satışa çıkması bekleniyor. Semi, 2017 yılında tanıtıldığında, üretim tarihi olarak 2019 işaret edilmişti. Fakat koronavirüs pandemisi ve parça tedarikinde yaşanan sıkıntılar, aracın üretim tarihinin ertelenmesine yol açtı.