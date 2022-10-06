Teknoloji Eyvah Musk geri geldi Twittera yeniden talip oldu
SOSYAL MEDYA

Eyvah Musk geri geldi: Twitter'a yeniden talip oldu

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’tan Twitter ile ilgili U dönüşü geldi. ABD’li iş insanının, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter için yeniden devreye girdiği ve teklifinde hisse başına 54,2 dolarlık fiyatı değiştirmediği bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyvah Musk geri geldi: Twittera yeniden talip oldu
Musk’tan U dönüşü.

ABD’li medya kuruluşu Bloomberg’in haberinde, Musk’ın, söz konusu teklifi Twitter’a mektupla yaptığı belirtildi. Haberde Musk’ın, Twitter için yeniden hisse başına 54,2 dolar fiyat verdiği aktarıldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimde, Musk’ın konuya ilişkin mektubu paylaşıldı. Söz konusu mektupta, Musk’ın Twitter’ı satın alma anlaşmasını tamamlamayı planladığı aktarıldı. Söz konusu haberle Twitter’ın hisseleri, kısa süreli olarak işleme durdurulmasının ardından yüzde 22’ye kadar değer kazandı. Musk’ın mektubu üzerine Twitter’dan yapılan açıklamada da SEC’e sunulan mektubun alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Şirketin niyeti, işlemi hisse başına 54,2 dolardan kapatmaktır” ifadesi kullanıldı.

SAHTE HESAPLAR VAZGEÇİRMİŞTİ

Daha önce Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter’dan 25 Nisan’da yapılan açıklamada, şirketin Musk’a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti. Musk, 13 Mayıs’ta sosyal medya şirketi Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların beklendiğini ifade etmişti.

‘HER ŞEYİN UYGULAMASI X’ YOLDA

Elon Musk, Twitter’ı her şeyi kapsayan X uygulamasının temelini atmak için almak istediğini söyledi. Musk’ın her şey uygulaması olarak nitelendirdiği X, kullanıcıların tüm işlerini tek bir yazılım üzerinden gerçekleştirmesine imkan tanıyacak. Musk’ın bahsettiği X uygulamasının nasıl bir tasarıma sahip olacağı ve hangi alanları kapsayacağı henüz bilinmiyor. Musk, Twitter’ı satın aldığında X uygulaması sürecinin 3 ile 5 yıl arasında hızlanacağının altını çiziyor.

Elon Musk'ın twitter anketi gündem oldu: Zelenskiy de anketle yanıt verdi
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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, Twitter hesabından Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen bölgeleri hakkında anket yaptı.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Musk'a anket yoluyla yanıt verdi.
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, 30 Eylül'de Ukrayna'nın dört bölgesi Rusya tarafından ilhak edildi. Musk, Twitter hesabından Ukrayna-Rusya barışına ilişkin şu anketi düzenledi ve kullanıcılardan \"evet\" ya da \"hayır\" yanıtı vermelerini istedi;
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“Ukrayna-Rusya Barışı: BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerini yeniden yapın. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gider. Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmen Rusya'nın bir parçası. Kırım'a su temini güvence altına alındı. Ukrayna tarafsız kalır” ifadelerini kullandı. Musk, takipçilerine barış için bu maddelere katılıp katılmadıklarını sordu.
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Elon Musk ayrıca barışın sonucunda bu maddelerin kabul edilmesinin muhtemel olduğunu belirterek sorunun, bu sonuca ulaşana kadar kaç askerin öleceği ve barış olmazsa nükleer savaş ihtimali olduğunu vurguladı. Takipçiler, yaklaşık 2.5 milyon oy kullanıldı ve yüzde 60 ‘Hayır’ cevabı verildi.
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‘UKRAYNA HALKINI ÖNEMSİYORSANIZ BARIŞ ARAYIN’

Musk, ikinci anketini yayınlayarak “O zaman şöyle deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayanların iradesi karar vermeli” sorusunu sordu ve 2 milyon 54 bin kişi yüzde 58 oranında ‘Evet’ cevabını verdi. Musk ayrıca “Rusya’nın Ukrayna'nın 3 katı nüfusu var, bu nedenle Ukrayna'nın toplam savaşta zafer kazanması pek mümkün değil. Ukrayna halkını önemsiyorsanız, barış arayın” dedi.
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Musk'ın anketleri sosyal medyada tartışma yaratırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sorduğu soruyla Musk'a yanıt verdi.
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HANGİ ELON MUSK?

Zelenskiy, sosyal medya hesabından kullanıcılara \"Hangi Elon Musk daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen ya da Rusya'yı destekleyen?\" sorusunu sordu.
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Gelen tepkileri umursamadığını dile getiren Musk, \"Rusya, Ukrayna'nın 3 katından fazla nüfusa sahip, bu yüzden Ukrayna'nın tamamen bir zafer kazanması pek olası değil. Milyonlarca insanın ölme ihtimalini umursuyorum. Eğer Ukrayna'da insanları önemsiyorsanız barışı arayın.\" dedi.
Elon Musk'ın twitter anketi gündem oldu: Zelenskiy de anketle yanıt verdi
Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından Rusya'nın Ukrayna işgalinin sona ermesi için fikirlerini belirttiği bir anket paylaştı. Twitter anketi Ukrayna'da büyük tepki çekti. Musk'a bir tepki de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den geldi.
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