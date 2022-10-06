Eyvah Musk geri geldi: Twitter'a yeniden talip oldu

ABD’li medya kuruluşu Bloomberg’in haberinde, Musk’ın, söz konusu teklifi Twitter’a mektupla yaptığı belirtildi. Haberde Musk’ın, Twitter için yeniden hisse başına 54,2 dolar fiyat verdiği aktarıldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimde, Musk’ın konuya ilişkin mektubu paylaşıldı. Söz konusu mektupta, Musk’ın Twitter’ı satın alma anlaşmasını tamamlamayı planladığı aktarıldı. Söz konusu haberle Twitter’ın hisseleri, kısa süreli olarak işleme durdurulmasının ardından yüzde 22’ye kadar değer kazandı. Musk’ın mektubu üzerine Twitter’dan yapılan açıklamada da SEC’e sunulan mektubun alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Şirketin niyeti, işlemi hisse başına 54,2 dolardan kapatmaktır” ifadesi kullanıldı.

SAHTE HESAPLAR VAZGEÇİRMİŞTİ

Daha önce Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter’dan 25 Nisan’da yapılan açıklamada, şirketin Musk’a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti. Musk, 13 Mayıs’ta sosyal medya şirketi Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların beklendiğini ifade etmişti.

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‘HER ŞEYİN UYGULAMASI X’ YOLDA

Elon Musk, Twitter’ı her şeyi kapsayan X uygulamasının temelini atmak için almak istediğini söyledi. Musk’ın her şey uygulaması olarak nitelendirdiği X, kullanıcıların tüm işlerini tek bir yazılım üzerinden gerçekleştirmesine imkan tanıyacak. Musk’ın bahsettiği X uygulamasının nasıl bir tasarıma sahip olacağı ve hangi alanları kapsayacağı henüz bilinmiyor. Musk, Twitter’ı satın aldığında X uygulaması sürecinin 3 ile 5 yıl arasında hızlanacağının altını çiziyor.