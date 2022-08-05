Dünya Teslanın kurucusu Elon Musk ABD 18 ay resesyon yaşayacak
AMERİKA

Tesla'nın kurucusu Elon Musk: ABD 18 ay resesyon yaşayacak

ABD'de resesyon tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. JPMorgan'ın analizi resesyon ihtimalinin azaldığına işaret ederken, 2008 krizini bilen yatırımcı Michael Burry, piyasada balona yol açan 'ahmaklıkların' yeniden görüldüğünü söyledi. Tesla'nın kurucusu Elon Musk da bir tahminde bulunarak, "En yüksek enflasyonu geride bıraktık. Durgunluk yaşayacağız" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Teslanın kurucusu Elon Musk: ABD 18 ay resesyon yaşayacak
Elon Musk

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ABD ile ilgili resesyon açıklamalarını sürdürüyor. ABD ekonomisinde durgunluk endişeleri, enflasyonun yükseldiği bir dönemde gün geçtikçe artıyor. Washington yönetimi, faiz oranlarını yükselterek hayat pahalılığına engel olmaya çalışıyor. Tesla'nın yıllık hissedar toplantısında konuşan Musk ise ABD'nin resesyona doğru yol aldığını ifade etti.

"Durgunluk yaşayacağız, 18 ay sürecek"

Musk, "Makroekonomik tahminler yapmak felaket için bir reçetedir, ancak tahminim en yüksek enflasyonu geride bıraktığımız ve bir durgunluk yaşayacağımız yönünde." dedi.

Sadece tahminde bulunduğunu ve bunun tamamen spekülasyondan ibaret olduğunu dile getiren Musk, "Ama tahmin ediyorum ki 18 ay hafif bir durgunluk olacak." ifadesini kullandı.

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Enflasyon tahmini: Hızlı bir şekilde düşecek

Business Insider'ın aktardığına göre, teknoloji milyarderi, ABD'de enflasyonun "hızla düşmesini" beklediğini de sözlerine ekledi.

Elon Musk, bu yılın başlarında Tesla'nın, beyaz yakalı personelinin yüzde 10'unu işten çıkaracağını söylemişti.

Rakip otomobil üreticisi Ford, yaklaşık 8 bin çalışanın görevine son vermeye hazırlanıyor.

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