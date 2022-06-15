ABD'de rekor enflasyon sonrası resesyon endişesi: Ekonomik bir kasırgaya hazır olun

Koronavirüs salgını ve akabinde patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan enflasyonist süreç tüm dünyayı kasıp kavururken, ekonomik olarak sarsılmaz denilen ekonomiler dahi derinden etkileniyor.

Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinde enflasyon peş peşe tarihi rekorlar kırarken benzer bir tablo da Amerika'da yaşanıyor.

SON 41 YILIN REKOR ENFLASYONU

Ülkede Mayıs ayında yüzde 8,6 gelerek piyasa beklentilerinin üzerine çıkan enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa beklentisi mayıs ayında ABD’de enflasyonun yıllık bazda yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık bazda ise beklenti enflasyonun yüzde 0,7 olması yönündeydi.

BEKLENTİ DURUMUN DAHA KÖTÜLEŞECEĞİ YÖNÜNDE

Öte yandan ABD vatandaşları ise enflasyondaki gidişatın daha da kötüleşeceğini öngörüyor. Bu kapsamda bir açıklama yapan ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6,6 ile yeniden zirveye ulaştığını belirtti.

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2013'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Böylece, bir önceki ayki rekor seviyeden gerileyen kısa vadeli enflasyon beklentisi, yeniden anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede kısa vadeli enflasyon beklentisi martta yüzde 6,6 ile rekor seviyeye çıkmasının ardından nisanda yüzde 6,3'e gerilemişti.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 3,9 seviyesinde seyretti.

Harcamalardaki artışa ilişkin beklenti de bu dönemde yüzde 8'den yüzde 9'a yükselerek rekor tazeledi.

GIDA, KİRA VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Geçen ay gösterdiği yavaşlamanın ardından benzin fiyatlarında beklenen artış yüzde 5,5'e yükselirken, gıda fiyatları, sağlık hizmetleri ve kiralarda beklenen artış ise sırasıyla yüzde 9,3, yüzde 9,4 ve yüzde 10,2'ye geriledi.

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BENZİN FİYATLARINDA BİR İLK: 5 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 60'ın üzerinde artış gösterdi. Ortalama benzin fiyatı aylık bazda yaklaşık yüzde 14 artarken, benzin fiyatındaki haftalık artış yüzde 4'ü buldu.

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ABD'de ilk kez benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 6,43 dolara yükseldi. Benzin fiyatlarında Kaliforniya'yı, 5,64 dolar ile Nevada, 5,56 dolar ile Alaska ve Illinois, 5,54 dolar ile Washington takip etti.

1980'DEN BU YANA EN HIZLI SIKILAŞMA YOLDA

Öte yandan yatırımcıların gözü ise Amerikan Merkez Bankası'nda. Ülkedeki yatırımcıların çoğu FED'in 15 Haziran'da düzenli bir oran belirleme toplantısının sonunda yüzde dörtte üç oranında faiz artıracağını düşünüyor. FED'in en son 1994 yılında Alan Greenspan döneminde bu kadar büyük bir faiz artışı gerçekleştirmişti. Dahası, çoğu kişi FED'in Temmuz'daki bir sonraki toplantısında üç çeyrek puanlık bir artış ve ardından Eylül'de yarım puanlık bir artış daha izlemesini bekliyor. Bu, 1980'lerden bu yana en hızlı sıkılaşma temposunu ortaya çıkaracak.

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Merkez Bankasının parasal frenlere baskı yapma ihtimali ise piyasaları tedirgin ediyor.

AMİRAL GEMİDE YÜZE 5'LİK DÜŞÜŞ

Wall Street'in amiral gemisi hisse senedi endeksi S&P 500, enflasyon verilerinin açıklanmasından bu yana %5 düştü. Amazon'dan Tesla'ya kadar olan teknoloji hisseleri daha da keskin bir şekilde satıldı.

Bazı yüksek riskli varlıklar için kayıplar ise çok daha büyük oldu. Bitcoin fiyatı, kripto para kredisi veren bir firma olan Celsius'un “aşırı piyasa koşulları” nedeniyle platformundan tüm para çekme işlemlerini durdurmasının ardından 13 Haziran'da %10'dan fazla düştü.

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RESESYON ENDİŞELERİ ARTTI

ABD'de 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon ve Fed'in agresif para politikası sıkılaşması, piyasalarda resesyon endişelerini de artırdı. Konuyla ilgili konuşan ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin Üst Yöneticisi James Gorman, ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığının yüzde 50 olduğunu söyledi. Gorman, ülke ekonomisinin bu aşamada derin veya uzun bir resesyona girme ihtimalinin ise olmadığını belirtti.

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EKONOMİK BİR KASIRGAYA HAZIRLANIN

Ülkenin bir diğer önde gelen bankası JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon da daha önce yaptığı bir konuşmada, sıkı para politikası ve Ukrayna'daki savaş dahil olmak üzere ekonominin benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, yatırımcıları ekonomik bir "kasırgaya" hazırlanmaları konusunda uyarmıştı.

FOTOĞRAF 20 Tüketici ve üretici fiyatları dünya genelindeki artışını sürdürürken, yeni \"enflasyon çağı” etrafındaki tartışmalar da hız kazanıyor. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gıdadan enerjiye birçok üründe yaşanan arz darboğazları çoğu ülkede enflasyonu körüklüyor. Dünya nüfusunun yaklaşık 1,2 milyarı iki ila üç haneli enflasyonla yaşıyor. Açıklanan mart ayı verileri de enflasyonda gelinen noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Piyasaların merakla beklediği Mart 2022 ABD enflasyon verisi (TÜFE) açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon aylık yüzde 1,2 yıllık ise yüzde 8,5 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bununla beraber ülkede TÜFE, son 41 yılın zirvesine çıktı. ABD'de tüketici fiyatlarının yüzde 8,5 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından İngiltere'de de enflasyon tahminleri aşarak 30 yılın zirvesine yükseldi. Yıllık enflasyon yüzde 7'ye yükseldi. Şubat'ta enflasyon yüzde 6.2 olmuştu.<br><br>Ülkede enflasyon aylık bazda da yüzde 1.1 artarak rekor kırdı. Beklenti yüzde 0.8'di. Bu ay enerji tavan fiyatlarına yapılan yüzde 54'lük zammın da devreye alınmasıyla enflasyondaki yükselişin hızlanması bekleniyor. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkenin mart ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı. Buna göre, İtalya'da yıllık bazda şubat ayında yüzde 6,2 olan AB uyumlu TÜFE, martta yüzde 7'ye yükselerek 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya'da yıllık tüketici enflasyonu, martta yüzde 7,3 ile son 40 yılın zirvesine yükseldi. Martta aylık enflasyon yüzde 2,5 oldu. Federal İstatistik Dairesi’nin bugün açıkladığı nihai verilere göre, bu oran, 1981’in sonbahar dönemin sonrasındaki dönemin zirvesi oldu.<br><br>Dairenin açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla birlikte doğalgaz ile kalorifer ve motor yakıtlarının fiyatlarının belirgin şekilde arttığı, bunun da enflasyondaki yüksek seviyede ciddi bir etkiye sahip olduğu belirtildi. Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa’da da enflasyon rekor tazeledi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin etkisiyle AB uyumlu TÜFE yıllık bazda yüzde 5.1 arttı. Bu, serinin tutulmaya başladığı 1997’den beri en yüksek seviye oldu. İspanya'da enflasyon, martta yıllık bazda yüzde 9,8 ile rekor kırdı. Mart ayı enflasyonu, Mayıs 1985'ten bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Euro bölgesi enflasyonu Mart ayında yüzde 7,5’ye yükseldi. Bu oranın önümüzdeki aylarda daha da artarak yenir bir rekor seviyesine çıkması bekleniyor. Yeni rakam, büyüme hızı sert şekilde yavaşlasa da, süratle yükselen fiyat artışlarını dizginlemesi için Avrupa Merkez Bankası üzerindeki baskıyı artırıyor. Tüm dünyanın kabusu haline geldi: Peş peşe tarihi rekorlar kırılıyor Pandemi sonrası ortaya çıkan yüksek enflasyon salgını Rusya-Ukrayna savaşı ile daha da körükleniyor. Mart ayı verilerinin belli olmasının ardından çok sayıda ülkede enflasyon tarihi seviyelere yükselmiş durumda. İşte ABD ve Avrupa'da mart ayı enflasyon verileri.. BiP'te paylaş

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