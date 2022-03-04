Dünya The Times açıkladı Zelenskiye 3 suikast girişimi düzenlendi
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The Times açıkladı: Zelenskiy'e 3 suikast girişimi düzenlendi

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları şiddetini artırırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye bir haftada üç defa suikast girişimi düzenlendiği öne sürüldü.

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The Times açıkladı: Zelenskiye 3 suikast girişimi düzenlendi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından suikast timleri üç defa Volodimir Zelenskiy’i öldürmeye çalıştı. İki suikast girişimin Rus hükümetine yakın olduğu söylenen ve paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği belirtildi.

Ukrayna liderinin cumartesi günü de Kiev'de Çeçen suikastçıların saldırı girişiminden kurtulduğu kaydedildi.

Habere göre, Rusya'daki savaş karşıtı istihbarat yetkililerinin verdiği bilgi sayesinde suikast girişimleri önlendi. The Times'a konuşan bir diplomatik kaynak da, Ukrayna liderinin öldürülmesinin savaşın gidişatı üzerinde büyük etki yaratacağını ifade etti.

Kaynaklara göre, Ukrayna'da Wagner Grubu'na bağlı 400'den fazla paralı askerin, savaş sürecinde Ukrayna hükümeti içinde kaos yaratmak üzere suikast hazırlığı yapıyor. İşgal öncesinde ülkeye sızan bu suikast timlerinin elinde 24 kişiden oluşan bir “ölüm listesi” bulunduğu iddia ediliyor.

  • Son dönemde Batı'nın desteğini arkasına alan ve yaptığı açıklamalarla Ukrayna'da desteğini artıran 44 yaşındaki Volodimir Zelenski, geçen hafta “Rusların bir numaralı hedefi benim, ailemi ise iki numaralı hedef olarak belirlediler” demişti.

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