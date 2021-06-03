The Wall Street Journal: Türk SİHA’ları jeopolitiği yeniden şekillendiriyor

Türk İHA/SİHA’ları dünya medyasında kendine yer bulmaya devam ediyor. Buna son olarak Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de dahil oldu.
"Muharebe alanlarını şekillendiriyor"
Gazete Türkiye üretimi Bayraktar TB2’ye manşetinde yer ayırdı. WSJ, “Türkiye Yapımı Silahlı Düşük Maliyetli İHA'lar, Muharebe Alanlarını ve Jeopolitikayı Yeniden Şekillendiriyor” başlığıyla bir haber yayımladı.
"Durumu Rusların aleyhine çevirdi"
Haberde, “Uygun fiyatlı dijital teknolojiyle inşa edilen füze donanımlı insansız hava araçları, Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki durumu Rus destekli güçlerin aleyhine çevirmeye yardımcı oldu” ifadeleri kullanıldı.
Bayraktar TB2’nin Rus himayesindeki tankların ve diğer zırhlı araçların yanı sıra hava savunma sistemlerini de mahvettiğine dikkat çekilerek, “Bu insansız hava araçları, geleceğin savaşlarının en ileri teknolojiye sahip pahalı araçlar kadar ucuz ama etkili savaş araçlarıyla şekilleneceğine işaret ediyor” denildi.