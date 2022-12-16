Dünya THY Brüksele yapacağı bazı seferlerini grev nedeniyle iptal etti
AVRUPA

THY Brüksel'e yapacağı bazı seferlerini grev nedeniyle iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Belçika'da kamu çalışanlarının bugün gerçekleştireceği ve Brüksel Havalimanı'nda da kapasite daralmasına neden olan grev nedeniyle başkent Brüksel'e yapacağı bazı uçuşları iptal etti.

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Haber Merkezi AA
THY Brüksele yapacağı bazı seferlerini grev nedeniyle iptal etti
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Alınan bilgiye göre, THY'nin bugün yapılması planlanan İstanbul-Brüksel-İstanbul arasındaki TK1939, TK1940 ve TK1943 ile TK1944 seferleri grev nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belçika'da ülke genelinde yapılan grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda sunulan kapasite kısıtlanmıştır. Bu nedenle bugün için planlanan TK1939-1940 ve TK1943-1944 İstanbul-Brüksel-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.

Grevin sona ermesinin ardından yapılması planlanan uçuşlarla ilgili durumun yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Belçika'daki havalimanında grev kaosu: Beş kişi yaralandı
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Belçika basınında yer alan haberlere göre, özel güvenlik şirketi Security Masters personeli, havalimanı yönetiminin güvenlik kontrolleri işini iki şirkete bölme kararına karşı grev başlattı.
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Oluşacak rekabet yüzünden ücretlerinin düşme ve diğer haklarını kaybetme ihtimalini protesto eden güvenlik görevlilerinin eylemi nedeniyle dün birçok yolcu uçuşunu kaçırdı, havalimanı saat 16.00dan sonra tüm giden yolculara kapatıldı.
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Grevin bugün de sürmesi üzerine sabah saatlerinde bazı yolcular ön kapıdan zorla girmeye çalıştı.
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Bunun üzerine polis olay yerine takviye ekip gönderdi.
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YAŞANAN ARBEDEDE 5 POLİS YARALANDIHavaalanı yönetimi tarafından yayınlanan açıklamada, yolculardan giden yolcu alanına gelmemeleri istenerek, güvenlik hizmetlerinin sağlanamadığı, bu nedenle yolcuların güvenliği açısından herhangi bir risk alınmaması amacıyla giden yolcu uçuşlarının durdurulduğu ve bu kısımda hizmet verilmeyeceği duyuruldu.
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Bu durumun yarında devam edeceği ve giden yolcu uçuşlarının yapılmayacağı bildirilerek, gelen yolcu uçuşlarının ise aksamadan devam edeceği aktarıldı.
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Belçika basınında yer alan haberlerde, özel güvenlik şirketi Security Masters personelinin, Havalimanı yönetiminin güvenlik kontrol işini iki şirkete ayırma kararına karşı grev başlattığı ifade edildi.
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TÜRKİYE’YE ÇOK SAYIDA UÇUŞ YAPILAMADIBelçika’da yaşayan Türkler ve Türkiye’ye tatile gitmek isteyen diğer turistler için uygun fiyatlarıyla tanınan Charleroi Havaalanı’nda Türkiye varışlı birçok uçuş da iptal edilmiş oldu.
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Grev nedeniyle mağdur olan yolculara herhangi bir tazminat verilip verilmeyeceği hakkında bilgi verilmedi.
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Öte yandan güvenlik personeli grevinin ise ne kadar süreceği bilinmiyor.
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Belçika'daki havalimanında grev kaosu: Beş kişi yaralandı
Brüksel Güney Havalimanı olarak da bilinen Charleroi Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin grevi nedeniyle yolcular içeri giremezken, bazılarının uçuşlarını kaçırmamak için zorla kapıdan geçmeye çalışmalarıyla büyük bir kaos meydana geldi. Belçika ve Hollanda medyası olayda 5 polisin yaralandığını belirtti. Öte yandan Belçika'da yaşayan Türkler ve Türkiye'ye tatile gitmek isteyen diğer turistler için uygun fiyatlarıyla tanınan Charleroi Havaalanı'nda Türkiye varışlı birçok uçuş da iptal edildi.


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