TIME Dergisi 'Yılın İnsanı': İklim aktivisti Greta Thunberg
TIME Kişisi, her yıl seçtiği ’Yılın Kişisi’ni açıkladı. Dergi, 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’i Yılın Kişisi ilan etti. Dergi, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi’nde gerçekleştirdiği konuşmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve uzun süre adından söz ettirilen Greta Thunberg’i gençliğin gücü olarak tanımladı.
1927'den beri her yılın sonunda Time dergisinin seçtiği 'Yılın İnsanı' 2019'da 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg oldu. Derginin kapağında yer verilen Thunberg’in adının altında 'Gençliğin Gücü' yazıldı.