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AMERİKA

TIME Dergisi 'Yılın İnsanı': İklim aktivisti Greta Thunberg

TIME Kişisi, her yıl seçtiği ’Yılın Kişisi’ni açıkladı. Dergi, 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’i Yılın Kişisi ilan etti. Dergi, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi’nde gerçekleştirdiği konuşmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve uzun süre adından söz ettirilen Greta Thunberg’i gençliğin gücü olarak tanımladı.

Haber Merkezi DHA
16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg.
16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg.

ABD merkezli Time dergisi 2019 Yılın İnsanı olarak İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i seçti.

Kadıköy'deki Greta Thunberg grafitisi Eren Bülbül'ün resmi ile kapatıldı
OYNAT 01:15
Kadıköy'deki Greta Thunberg grafitisi Eren Bülbül'ün resmi ile kapatıldı
Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, Kadıköy'de bir binanın dış yüzeyine boyanan sözde iklim aktivisti Greta Thunberg'in fotoğrafını, şehit Eren Bülbül ve Türk bayrağı posteriyle kapattı. Erbil twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nı uyardık. Bizi dinlemedi. Biz de sözümüzü tuttuk. Eren Bülbül'ün posteriyle resmi kapattık.' dedi.

Greta Thu.nberg

Yılın kişisi Cemal Kaşıkçı
DÜNYA
Yılın kişisi Cemal Kaşıkçı

1927'den beri her yılın sonunda Time dergisinin seçtiği 'Yılın İnsanı' 2019'da 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg oldu. Derginin kapağında yer verilen Thunberg’in adının altında 'Gençliğin Gücü' yazıldı.

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