Dünya Trablusu Türkiye korudu
ORTADOĞU

Trablus’u Türkiye korudu

Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) savaş suçlusu Hafter’in karşısında koruyan tek ülke Türkiye oldu. UMH Başkan Yardımcısı Ahmed Ömer Maitik, “Trablus yönetimini Rusya destekli Hafter tarafından devrilmekten Türkiye'nin çabaları korudu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya’daki iç savaşta dünyanın sırt çevirdiği meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti(UMH)’ni koruyan Türkiye oldu. Nisan ayından bu yana başkenti ele geçirmek için saldırılarını sürdüren savaş suçlusu Hafter’in karşısında Libya halkının desteklediği UMH’nin yanında duran tek ülke Türkiye oldu. Türkiye’nin sağladığı askeri destek hakkında The Washington Times’a konuşan UMH Başkan Yardımcısı Ahmed Ömer Maitik, “Trablus yönetimini Rusya destekli Hafter tarafından devrilmekten Suriyeli güçler koruyor” dedi. Türkiye TSK’nın yanında savaşan Suriyeli muhaliflerden bir kısmını Libya’ya göndermişti.

UMH’ye bağlı Öfke Volkanı Operasyon güçleri şehirde devriye atıyor.

ABD MEŞRUİYETİ GÖRMEZDEN GELDİ

Trablus yönetiminin yabancı savaşçı kullanmasına ilişkin eleştiriler hakkında Maitik, “Suda boğulurken biri size can yeleği atsa, yeleği kimin attığına mı bakarsınız?” dedi. Maitik, UMH yönetiminin ABD tarafından görmezden gelinmesi nedeniyle yabancı savaşçıların kullanmılmasından “başka seçeneği kalmadığını” söyledi.

HAFTER SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

  • Ateşkese uymayarak UMH güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarını sürdüren Hafter yerleşim bölgelerine rastgele bombardıman yapmaya devam ediyor. Sahada Misrata’nın güneyindeki Vadi Zamzam bölgesine hava saldırıları gerçekleştiren Hafter, başkent Trablus’un güneyinde ise hava limanına giden yol çevresi başta olmak üzere 3 farklı noktaya ağır bombardıman yaptı. Başkentin güneyi sert çatışmalara sahne olurken Hafter’in Trablus’taki sivil yerleşim bölgesine yaptığı topçu ateşi sonucu 1 kadın öldü, 4 sivil ise yaralandı.

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