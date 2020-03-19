Dünya Trilyonlarca dolar ayrıldı Ülkeler krizi önlemeye yönelik adımlar atıyor
KORONAVİRÜS

Trilyonlarca dolar ayrıldı: Ülkeler krizi önlemeye yönelik adımlar atıyor

Ölümcül virüs korona endişesiyle içe kapanan ülkeler, durgunluğu aşmak için trilyon dolarlık paketler açıklıyor. Salgının ekonomilere etkilerini minimize etmek için merkez bankalarının tahvil alımlarıyla yetinmeyen hükümetler, destek paketleriyle krizin derinleşmesini önlemeye çalışıyor. ABD’nin tedbir paketi, 1 trilyon dolar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Küresel ekonomiye büyük darbe vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için ülkelerin merkez bankaları piyasalardaki hareketliliği arttırmak için faiz indirimlerini arka arkaya açıklarken, hükümetler de tedbir paketlerini devreye alıyor. Pek çok ülkede uygulanan sıkı tedbirler ve karantina ile ekonomik hareketlilik durma noktasına gelirken, Almanya, İtalya ve daha birçok ülke yardım paketleriyle şirketlere ve çalışanlara destek olacak. Şu ana kadar en büyük tedbir paketini ise 1 trilyon dolar ile ABD açıkladı.

ABD PAKETİ YÜKSELTTİ

Daha önce ABD’nin kriz paketinin 850 milyar dolar olması bekleniyordu. ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump yönetiminin koronavirüs salgınının etkileriyle mücadele kapsamında hazırladığı ve Kongre’ye sunduğu ekonomik tedbirlerin ABD ekonomisine 1 trilyon dolar enjekte edeceğini söyledi. Avrupa’da da salgına karşı teyakkuza geçildi. Almanya, koronavirüs salgınının dünya genelinde giderek yayılması üzerine İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik yardım paketini yürürlüğe sokma kararı aldı. Hükümet, koranavirüs salgını yüzünden zor durumda olan şirketlere ‘sınırsız’ kredi yardımı yapacak. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, “Devlet destekli kalkınma bankaları, hiçbir üst sınır olmadan kredi verecek” dedi.

SAVAŞ SONRASI EN BÜYÜK YARDIM

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise devletin ilk adımda 614 milyar dolar değerinde krediyi garanti etmek için para musluğunu açacağını belirterek, “Bu hiçbir sağlıklı şirketin ve işçinin sorun yaşamayacağı anlamına geliyor” diye konuştu. Almanya, 2008 yılındaki küresel mali krizde şirketlerine 500 milyar dolar civarında kredi açmıştı. 614 milyar dolarlık kredi paketi, savaş sonrası en büyük yardım planı olarak tarihe geçti.

İNGİLTERE’NİN PAKETİ 400 MİLYAR DOLAR

İngiliz hükümeti 330 milyar sterlinlik (400 milyar dolar) yeni bir paket hazırladı. Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, “Ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Şirketlerin nakde erişime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sunak “Devlet destekli kredilerle ihtiyaç duydukları nakde erişebilecekler. Birkaç hafta önce böyle bir müdahale hayal bile edilemezdi” ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgınının bir ‘ekonomik acil durum’ olduğunu vurgulayan Sunak, bunların yanında bazı vergi indirimleri de getireceklerini duyurdu. Açıklanan plana göre İngiltere’deki küçük şirketler 25 bin sterline kadar hibe alabilecek. Konut kredileri ödemeleri 3 ay ertelenecek.

ELEKTRİK, GAZ VE KİRA ÖDEMESİ ASKIYA ALINDI

  • Fransa’da tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerleri kapatılırken, sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonları açık bırakıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen şirketlere birçok kolaylık sağlanacağını ve mali yardımlarda bulunacaklarını, bunun için 300 milyar avro ayırdıklarını söyledi. Macron, şirketlerin elektrik, gaz ve kira ödemelerinin askıya alınacağını duyurdu.

İSPANYA’DA TARİHİN EN BÜYÜK DESTEĞİ

İspanya hükümeti de 200 milyar avro kaynak aktarılacağını açıkladı. Başbakan Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, “İspanya demokrasi tarihindeki en büyük ekonomik yardım paketini açıklıyoruz. Milli Hasıla’nın yaklaşık yüzde 20’sine tekabül eden kaynak, finans sektörüne, şirketlere ve koronavirüsten etkilenen yoksul vatandaşlara aktarılacak” dedi. Paketin 117 milyarlık kısmının kamuya, geri kalanının özel sektöre kullandırılacağını belirten Sanchez, ipotek mağdurlarının evlerini kaybetmemelerini garanti altına aldıklarını söyledi.

Zayıf mücadele etmeyeceğiz

  • İtalya’da hükümet, koronavirüs nedeniyle ülke ekonomisini desteklemek için 25 milyar avroluk acil destek paketini onayladı. Bakanlar Kurulunda onaylanan 25 milyar avro değerindeki pakete ilişkin konuşan Başbakan Giuseppe Conte, ‘Bir akıntıya karşı zayıf biçimde mücadele etmeyi düşünmediklerinin altını çizerek’, “Aileleri, işçileri, girişimcileri korumak için bu paketle bu akıntıyı durduracak bir baraj inşa etmeyi düşünüyoruz” dedi. Güney Kore ise, korona virüsün tedarik zincirlerinde bozulmayı kötüleştirmesinin ve tüketimi azaltmasının kontrol altına alınması amacıyla 11,7 trilyon won (9,8 milyar dolar) büyüklüğünde bir teşvik paketi hazırladı.

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