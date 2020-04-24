Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Trump 1915 olayları için bu yıl da Büyük Felaket dedi
AMERİKA

Trump 1915 olayları için bu yıl da 'Büyük Felaket' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada ’Büyük Felaket' anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada soykırım ifadesini kullanmadı. Başkan Trump, bu yıl da olayların yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan için 'Büyük Felaket' dedi. Bilindiği gibi ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Uzun yıllardır veto edilen yasanın geçtiğimiz yıl Senato'dan geçmesi kararın siyasi olduğuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmişti. Trump, Senato kararının ardından karara katılmadığını açıklamıştı. Öte yandan söz konusu tasarı Senato'nun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Ukrayna: Sözde 'Ermeni soykırımı' ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasaklandı
DÜNYA
Ukrayna: Sözde 'Ermeni soykırımı' ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasaklandı
Abone Ol Google News
Hüzünlü ramazan

Hüzünlü ramazan

​İftarda, sahurda dolup taşan tarihi mekanlar şimdi bomboş.
Kritik toplantı

Kritik toplantı

İki bakan gıda arz güvenliğini ele adı.
Koronavirüs bilançosu

Koronavirüs bilançosu

Dünyadaki vaka, ölüm ve ülkelerin son durumu!
Hayatımızın savaşındayız

Hayatımızın savaşındayız

​Küresel liderlerden koronavirüse karşı çağrı.
İlk kez bu sonuç çıktı

İlk kez bu sonuç çıktı

​Bakan Koca'nın açıkladığı tablo umut verdi.
MİT ifşasına <br>19 yıl istendi

MİT ifşasına
19 yıl istendi

Sekiz şüpheli hakkında dava açıldı.

Süper Lig <br>yeniden başlıyor

Süper Lig
yeniden başlıyor

​Maçların başlama tarihi belli oldu.
Geçerliliği yok

Geçerliliği yok

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın sözlerine tepki.
Asla izin vermedik

Asla izin vermedik

​Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriğine mektup.
CHP'den ilginç soru

CHP'den ilginç soru

Pandemiye davetiye çıkaran törende 'Erdoğan niye yoktu?'
İşe yaramadı

İşe yaramadı

​Tüm dünyada umut olarak görülen Remdesivir ilacının denemesi başarısız oldu.
Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın dezenfektanlı tedavi önerisiyle dalga geçti.
Sosyal medyada bağışçı aramayın

Sosyal medyada bağışçı aramayın

Kızılay Başkanı: İmmün plazma için herkese ulaşıyoruz 400'ü aştık.
Yerli otomobil tam gaz

Yerli otomobil tam gaz

​Gemlik'teki fabrikanın zemin etütleri tamamlanıyor, temeli atılacak.
Markete<br>arabayla gitmeyin

Markete
arabayla gitmeyin

​Alışveriş saatinde yola çıktı, 3 bin 150 TL ceza kesildi.
Dev hastane şekilleniyor

Dev hastane şekilleniyor

​Sancaktepe'de yapılan hastanenin çatıları yerleştiriliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.