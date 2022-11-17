Dünya Trump 2024 için resmen aday Amerikanın geri dönüşü şimdi başlıyor
AMERİKA

Trump 2024 için resmen aday: 'Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor'

Eski ABD Başkanı Trump, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını resmen açıkladı. Kararını, ağustos ayında FBI tarafından baskın düzenlenen Mar-a-Lago malikanesinde duyuran Trump, "Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trump 2024 için resmen aday: Amerikanın geri dönüşü şimdi başlıyor
Eski ABD Başkanı Trump, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını resmen açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde kendi seçtiği adayların gösterdiği kötü performansın parti içindeki otoritesini zayıflatmasına rağmen, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı. Kararını, ağustos ayında FBI tarafından baskın düzenlenen Mar-a-Lago malikanesinde duyuran 76 yaşındaki Trump, “Amerika’nın geri dönüşü şimdi başlıyor” dedi. Joe Biden yönetimi altında ise ülkenin düşüşe geçtiğini öne süren Trump, “Milyonlarca Amerikalı için Joe Biden yönetimindeki son iki yıl, acı, zorluk, kaygı ve umutsuzlukla dolu bir dönem oldu. ABD küçük düşürüldü, utandırıldı, zayıflatıldı” şeklinde konuştu. Trump’ın yarışa alışılmadık bir şekilde erken girmesi Washington’da, partinin adayı olmak isteyen diğer Cumhuriyetçilerin önüne geçme ve karşı karşıya olduğu soruşturmalardaki olası mahkumiyetleri savuşturma girişimi olarak görülüyor. Öte yandan Trump’ın başkanlığı döneminde baş danışmanlığını yapan büyük kızı Ivanka Trump, babasını desteklediğini ancak bundan sonraki süreçte siyasette yer almayacağını duyurdu.

ABD'de Kongre baskını soruşturması: Trump ifade vermeyi reddetti
DÜNYA
ABD'de Kongre baskını soruşturması: Trump ifade vermeyi reddetti
Bayrakla maça gittiler

Bayrakla maça gittiler

​Hayatlarının sürpriziyle karşılaştılar.
Sigortası indirimli olacak

Sigortası indirimli olacak

​İyi sürücülere yüzde 50.
Dökülen her damla kana ortaksınız

Dökülen her damla kana ortaksınız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açık ve sert mesaj.
Teröristi Kobani'den adım adım izlemişler

Teröristi Kobani'den adım adım izlemişler

​Kilit isim Azez'de yakalandı.
Köpeklerden kaçarken otomobil çarptı

Köpeklerden kaçarken otomobil çarptı

​Temizlik işçisi hayatını kaybetti.
Üç yılda 21 milyar dolarlık petrol keşfi

Üç yılda 21 milyar dolarlık petrol keşfi

​Günlük üretim 65 bin varile yükseldi.

İki ay yatarım dedi 18 yıl ceza aldı

İki ay yatarım dedi 18 yıl ceza aldı

​'Eşe karşı öldürmeye teşebbüs'
Dünya direkten döndü

Dünya direkten döndü

​Polonya'ya isabet eden füze Ukrayna'ya ait.
Birlik yürüyüşü

Birlik yürüyüşü

​Terör saldırısına karşı el ele.
33 milyon insan bir tablo etmedi

33 milyon insan bir tablo etmedi

​Pakistan'a bu kadar duyarlı olmadık.
Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası

Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası

Cinsel istismar da var eziyet de
Trump 2024 için resmen aday

Trump 2024 için resmen aday

​'Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor'
Diyarbakır'da ilk maç ilk galibiyet

Diyarbakır'da ilk maç ilk galibiyet

​Milli Takımımız, İskoçya'yı hazırlık maçında 2-1 mağlup etti.
Bir anlık dalgınlık<br>hayatına mâl oluyordu

Bir anlık dalgınlık
hayatına mâl oluyordu

Telefonla konuşurken hayatının şokunu yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.