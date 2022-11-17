Trump 2024 için resmen aday: 'Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor'

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde kendi seçtiği adayların gösterdiği kötü performansın parti içindeki otoritesini zayıflatmasına rağmen, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı. Kararını, ağustos ayında FBI tarafından baskın düzenlenen Mar-a-Lago malikanesinde duyuran 76 yaşındaki Trump, “Amerika’nın geri dönüşü şimdi başlıyor” dedi. Joe Biden yönetimi altında ise ülkenin düşüşe geçtiğini öne süren Trump, “Milyonlarca Amerikalı için Joe Biden yönetimindeki son iki yıl, acı, zorluk, kaygı ve umutsuzlukla dolu bir dönem oldu. ABD küçük düşürüldü, utandırıldı, zayıflatıldı” şeklinde konuştu. Trump’ın yarışa alışılmadık bir şekilde erken girmesi Washington’da, partinin adayı olmak isteyen diğer Cumhuriyetçilerin önüne geçme ve karşı karşıya olduğu soruşturmalardaki olası mahkumiyetleri savuşturma girişimi olarak görülüyor. Öte yandan Trump’ın başkanlığı döneminde baş danışmanlığını yapan büyük kızı Ivanka Trump, babasını desteklediğini ancak bundan sonraki süreçte siyasette yer almayacağını duyurdu.

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