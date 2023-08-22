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Dünya

Trump 24 Ağustos'ta mahkemeye ifade verecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında 24 Ağustos'ta Atlanta'da mahkemeye çıkacağını bildirdi.

09:43 . 22/08/2023 Salı
AA
Donald Trump

Donald Trump

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social isimli sosyal medya platformunda, hakkında açılan davalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski ABD Başkanı, "Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale ettiği" iddiasıyla açılan davaya ilişkin mahkemeye ifade vermek üzere 24 Ağustos'ta Atlanta kentine gideceğini duyurdu.

Fulton Bölge Savcısı Fani Willis'i, "radikal sol bölge savcısı" sözleriyle niteleyen Trump, Atlanta'da "Amerikan tarihinin en büyük cinayet ve şiddet suçlarının işlendiğini" belirterek, Willis'in bu davalara bakmak yerine kendisini ifade vermeye çağırmasını eleştirdi.

Trump, "Willis, cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya, para toplamaya devam ediyor. Bu cadı avı, sahtekar Joe Biden'in Adalet Bakanlığı ile sıkı koordinasyon içinde." ifadesini kullandı.

Willis'in kendisi için 200 bin dolarlık kefalet bedeli belirlediğine işaret eden Trump, bu karar hakkında "(Willis), ülkeden kaçmaya teşebbüs edebileceğimi düşünmüş olmalı." dedi.

Trump'a açılan son dava

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame, 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.


#Donald Trump
#ABD
#Mahkeme
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