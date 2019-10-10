Dünya Trump ABDnin kafa kesen İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine aldığını açıkladı
AMERİKA BARIŞ PINARI HAREKATI

Trump ABD'nin kafa kesen İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine aldığını açıkladı

ABD, Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldı. ABD Başkanı Trump, "Türkiye'nin ya da Kürtlerin kontrolü kaybetmesi olasılığına karşın ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar kötünün de kötüsü" dedi.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD'li gazeteci James Foley'nin 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı 2 İngiliz DEAŞ militanı, El-Hol Kampı'ndan çıkarılıp ülke dışına transfer edildi.

NEREYE GÖTÜRÜLDÜKLERİ BİLİNMİYOR

  • ABD'li yetkililer “Beatles” lakaplı DEAŞ militanlarının nereye götürüldüğü bilgisini paylaşmazken, Washington Post gazetesi ise 2 teröristin Irak'taki ABD üssüne götürüldüğünü iddia etti.

El-Hol Kampı'nda tutulan Beetles olarak bilinen İngiliz vatandaşı DEAŞ üyeleri.

Haberde, ABD'nin 2 teröristi Amerika'da yargılamak istediği, ancak militanlardan birisinin ailesinin İngiliz hükümetine oğullarının ABD'ye gönderilmeden İngiltere'de yargılanması için açtığı dava nedeniyle teröristlerin transferlerinin yapılamadığı belirtildi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump: Türkiye'nin ya da Kürtlerin kontrolu kaybetmesi olasılığına karşın ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar kötünün de kötüsü.

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