Dünya Trump ABDnin on yıllar içerisinde yeni savaş başlatmayan ilk başkanı olmaktan gurur duyuyorum
AMERİKA

Trump: ABD’nin on yıllar içerisinde yeni savaş başlatmayan ilk başkanı olmaktan gurur duyuyorum

Başkanlık süresinin bitmesine 24 saatten az bir süre kala Beyaz Saray’dan yayınlanan Başkan Trump’ın veda mesajında "Şimdi görevi Çarşamba öğlen yeni yönetime devir etmeye hazırlanıyorum, bilmenizi isterim ki başlattığımız hareket sadece bir başlangıç" dedi. Trump ayrıca savaş başlatmayan ilk ABD başkanı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Donald Trump
Donald Trump

Başkanlık süresinin bitmesine 24 saatten az bir süre kala Beyaz Saray’dan yayınlanan Başkan Trump’ın veda mesajında "Şimdi görevi Çarşamba öğlen yeni yönetime devir etmeye hazırlanıyorum, bilmenizi isterim ki başlattığımız hareket sadece bir başlangıç" dedi.


SAVAŞ BAŞLATMADIM
Trump "ABD’nin on yıllar içerisinde yeni savaş başlatmayan ilk başkanı olmaktan gurur duyuyorum" derken başkent Washington’da kongreye yapılan saldırıyı Amerikalıların değerlerine bir saldırı olduğunu ifade ederek kınadı.
Trump kampanyasında verdiği sözleri yerine getirdiğini ifade ederek "yapmak için geldiğimiz şeyleri ve daha fazlasını yaptık" dedi.
Bugün yayınlanmak üzere Pazartesi kaydedilen mesajda Trump "Sert konularda, en zor savaşlarla uğraştım, en zor kararları verdim… Çünkü sizler beni bunun için seçmiştiniz" dedi.
BU SABAH AYRILACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çarşamba sabahı Florida’ya giderek Beyaz Saray’dan ayrılacağı açıklandı. Yarın görevi devir edecek Trump hakkında iki kez görevden azil süreci başlatılan ilk ABD Başkanı.

ABD'de kırmızı alarm: Asker ve polis sokağa indi
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ABD’de 6 Ocak’ta yaşanan kongre baskını sonrası tansiyon artmaya devam ediyor.
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5 kişinin ölmesi ile sonuçlanan baskının ardından başta başken Washington D.C olmak üzere ülke genelinde güvenlik arttırıldı.
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Siyasi gerginliğin artmasına neden olan Kongre baskınının ardından Ulusal Muhafızlar sokaklarda görev almaya başlarken, Beyaz Saray çevresi de demir bariyerlerle çevrildi.
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Joe Biden’ın yemin törenine saatler kala Washington D.C’de bulunan Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutmaya devam ediyor.
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Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor
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Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor
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Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor
Title
Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor
Title
Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor
Title
Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor
Title
Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor
Title
Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor
Title
Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor
Title
Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor
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Çok sayıda polis, güvenlik önlemleri kapsamında Kongre Binası yakınlarına getirildi.
Title
Çok sayıda polis, güvenlik önlemleri kapsamında Kongre Binası yakınlarına getirildi.
Title
Çok sayıda polis, güvenlik önlemleri kapsamında Kongre Binası yakınlarına getirildi.
Title
Çok sayıda polis, güvenlik önlemleri kapsamında Kongre Binası yakınlarına getirildi.
Title
Çok sayıda polis, güvenlik önlemleri kapsamında Kongre Binası yakınlarına getirildi.
Title
Çok sayıda polis, güvenlik önlemleri kapsamında Kongre Binası yakınlarına getirildi.
ABD'de kırmızı alarm: Asker ve polis sokağa indi
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi, başkent Washington'daki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Çok sayıda polis ve Ulusal Muhafız güvenlik önlemleri kapsamında Kongre Binası yakınlarına getirildi.

ABD’de silahlı gruplar sokağa indi
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ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı gruplar, Lobi Günü nedeniyle sokaklarda 'tam teçhizat' yürüyüş düzenledi.
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Silahlı gruplar, anayasanın 2’nci maddesinde yer alan silah kullanabilme özgürlüğünü kaybetmemek için eyaletin Genel Kurul toplantısının başlangıcında Eyalet Meclis binasının yakınlarında toplandı.
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Silahlı gruplar, her sene eyalette silahlanmaya yönelik kısıtlamaların getirilmesine engel olmak amacı ile sokağa inerek, meclis üyelerine buna karşı olduklarını göstermeye çalışıyor.
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Başkent Washington DC’de bulunan Kongre binasına 6 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin baskın düzenlenmesinin ardından tüm eyaletlerde meclis binaları koruma altına alındı. Silahlı grupların ülkede devam eden gerginliğe rağmen Virginia’da sokağa inmesi ise tepkilere neden oldu.
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Diğer taraftan, kendilerine Black Panthers diyen ve siyahilerin haklarını savunan diğer grup ise ABD'de sivil haklar konusunda sembol bir isim olan siyahi Martin Luther King'i Anma Günü dolayısıyla Richmond'da silahlı gösteri düzenledi.
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ABD’de silahlı gruplar sokağa indi
ABD'de son haftalarda yaşanan gerginliğe rağmen silahlı gruplar sokaklara indi. Silahlı gruplar, anayasanın 2'nci maddesinde yer alan "silah kullanabilme özgürlüğünü kaybetmemek" için eyaletin Genel Kurul toplantısının başlangıcında Eyalet Meclis binasının yakınlarında toplandı.


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