Başkanlık süresinin bitmesine 24 saatten az bir süre kala Beyaz Saray’dan yayınlanan Başkan Trump’ın veda mesajında "Şimdi görevi Çarşamba öğlen yeni yönetime devir etmeye hazırlanıyorum, bilmenizi isterim ki başlattığımız hareket sadece bir başlangıç" dedi.

Trump "ABD’nin on yıllar içerisinde yeni savaş başlatmayan ilk başkanı olmaktan gurur duyuyorum" derken başkent Washington’da kongreye yapılan saldırıyı Amerikalıların değerlerine bir saldırı olduğunu ifade ederek kınadı.

Trump kampanyasında verdiği sözleri yerine getirdiğini ifade ederek "yapmak için geldiğimiz şeyleri ve daha fazlasını yaptık" dedi.

Bugün yayınlanmak üzere Pazartesi kaydedilen mesajda Trump "Sert konularda, en zor savaşlarla uğraştım, en zor kararları verdim… Çünkü sizler beni bunun için seçmiştiniz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çarşamba sabahı Florida’ya giderek Beyaz Saray’dan ayrılacağı açıklandı. Yarın görevi devir edecek Trump hakkında iki kez görevden azil süreci başlatılan ilk ABD Başkanı.

FOTOĞRAF 20 ABD’de 6 Ocak’ta yaşanan kongre baskını sonrası tansiyon artmaya devam ediyor. 5 kişinin ölmesi ile sonuçlanan baskının ardından başta başken Washington D.C olmak üzere ülke genelinde güvenlik arttırıldı. Siyasi gerginliğin artmasına neden olan Kongre baskınının ardından Ulusal Muhafızlar sokaklarda görev almaya başlarken, Beyaz Saray çevresi de demir bariyerlerle çevrildi. Joe Biden’ın yemin törenine saatler kala Washington D.C’de bulunan Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutmaya devam ediyor. Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor Çok sayıda polis, güvenlik önlemleri kapsamında Kongre Binası yakınlarına getirildi. Çok sayıda polis, güvenlik önlemleri kapsamında Kongre Binası yakınlarına getirildi. Çok sayıda polis, güvenlik önlemleri kapsamında Kongre Binası yakınlarına getirildi. Çok sayıda polis, güvenlik önlemleri kapsamında Kongre Binası yakınlarına getirildi. Çok sayıda polis, güvenlik önlemleri kapsamında Kongre Binası yakınlarına getirildi. Çok sayıda polis, güvenlik önlemleri kapsamında Kongre Binası yakınlarına getirildi. ABD'de kırmızı alarm: Asker ve polis sokağa indi ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi, başkent Washington'daki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Çok sayıda polis ve Ulusal Muhafız güvenlik önlemleri kapsamında Kongre Binası yakınlarına getirildi.



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