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Dünya

Trump Biden'ın adaylıktan çekilmesi üzerine açıklama yaptı: Harris'i yenmek daha kolay olacak

ABD Başkan adayı Donald Trump, Demokratların adayı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin üzerine açıklamada bulundu. Biden'in ülke tarihindeki açık ara en kötü başkan olduğunu belirten Trump, ''Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak” ifadelerini kullandı.

21:39 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 22:42 - 21/07/2024 Pazar
Donald Trump
Donald Trump

Donald Trump, Biden'ın seçim yarışından çekildiğini duyurmasının ardından Social Truth adlı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlığı kazandığını belirten Trump, doktoru ve çevresindekilerin Biden'ın başkan olmayacağını bildiğini ifade etti.


Trump, "Biden hiç Başkan olmamalıydı." ifadesini kullanarak Biden'ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu.


"Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil." ifadesine yer veren Trump, Biden'ın başkanlığının ülkeye verdiği hasarı hızlıca "tamir edeceğini" kaydetti.


#Donald Trump
#Joe Biden
#ABD
#seçim
#Kamala Harris
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