​Trump Bolton'un yerine atadığı ismi açıkladı Trump Bolton'un yerine atadığı ismi açıkladı ABD Başkanı Trump, Robert C. O'Brien'ın ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu açıkladı. Robert C. O'Brien şu anda, Dışişleri Bakanlığı'nda Rehine İşleri Elçisi olarak çalışıyor. Trump, John Bolton'u kısa süre önce görevden almıştı.

Haber Merkezi 18 Eylül 2019, 16:41 Son Güncelleme: 18 Eylül 2019, 17:06 Diğer