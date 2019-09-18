​Trump Bolton'un yerine atadığı ismi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce görevden aldığı John Bolton'un yerine gelen yeni ismi açıkladı.
- Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Trump, Robert C. O'Brien'ın ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu duyurdu.
Ünlü rapçinin ABD'ye iade davasıyla adını duyurmuştu
Robert C. O'Brien şu anda, Dışişleri Bakanlığı'nda Rehine İşleri Elçisi olarak çalışıyor. O'Brien adını, İsveç'in başkenti Stockholm'de şehir merkezinde karıştığı bir kavga sonucu tutuklu yargılanan ABD'li rapçi ASAP Rocky'in ülkesine iadesinde gösterdiği çabalarla duyurmuştu.