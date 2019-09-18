Dünya Trump Boltonun yerine atadığı ismi açıkladı
AMERİKA

​Trump Bolton'un yerine atadığı ismi açıkladı

Trump Bolton'un yerine atadığı ismi açıkladı

ABD Başkanı Trump, Robert C. O'Brien'ın ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu açıkladı. Robert C. O'Brien şu anda, Dışişleri Bakanlığı'nda Rehine İşleri Elçisi olarak çalışıyor. Trump, John Bolton'u kısa süre önce görevden almıştı.

Haber Merkezi Diğer
Robert C. O'Brien.
Robert C. O'Brien.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce görevden aldığı John Bolton'un yerine gelen yeni ismi açıkladı.

  • Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Trump, Robert C. O'Brien'ın ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu duyurdu.

Ünlü rapçinin ABD'ye iade davasıyla adını duyurmuştu

Robert C. O'Brien şu anda, Dışişleri Bakanlığı'nda Rehine İşleri Elçisi olarak çalışıyor. O'Brien adını, İsveç'in başkenti Stockholm'de şehir merkezinde karıştığı bir kavga sonucu tutuklu yargılanan ABD'li rapçi ASAP Rocky'in ülkesine iadesinde gösterdiği çabalarla duyurmuştu.

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