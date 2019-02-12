Trump bu kez de Ilhan Omar'a saldırdı: İstifa et

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde anti-semitizm tartışmalarıyla gündeme gelen Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar'ın Kongre'den ya da görev yaptığı komiteden istifa etmesi gerektiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Amerikan kamuoyunda son günlerde "anti-semitizm" tartışmalarıyla gündeme gelen Müslüman Kongre üyesi Omar hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Trump, istifa çağrısı yaptı.

Trump, "Bence kendisi ya Kongre'den ya da kesinlikle Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki görevinden istifa etmelidir. Anti-semitizmin ABD Kongresi'nde yeri yok. Kongre üyesi Omar'ın özrü de yeterli değildi." değerlendirmesini yaptı.

Trump konuyla ilgili dün yaptığı açıklamasında da "Bence o (Ilhan Omar) kendisinden utanmalı. Berbat bir açıklamaydı ve özrün de yeterli olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kongreye giren ilk başörtülü Müslüman kadın unvanını taşıyan Omar, hakkındaki anti-semitizm suçlamalarına karşılık Twitter'dan dün açıklama yapmıştı. Amerikalı Yahudilerden özür dileyen Omar, İsrail'in ABD'deki lobicilik faaliyetlerinin göz ardı edilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Anti-semitizmin gerçek olduğunu belirterek, bunu kendisine öğreten Yahudi arkadaşlarına teşekkür eden Omar, "Amacım Yahudi seçmenlerimi ve Amerikalı Yahudileri kırmak değildi. Kimliğim üzerinden bana saldıranlardan da beklediğim gibi her zaman geri adım atmaya ve eleştiri yoluyla düşünmeye istekli olmalıyız. Bu sebeple net bir şekilde özür dilerim." ifadesini kullanmıştı.

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Omar ayrıca, "Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC), Ulusal Tüfek Derneği (NRA) veya fosil yakıt endüstri lobilerinin siyasetimizdeki problemli rolünü vurgulamaya devam edeceğim. Çok uzun zamandır devam eden bu konuyu dikkate almalıyız." açıklamasını yapmıştı.

"Duvar anlaşmasından mutlu değilim"

Öte yandan Trump, kabine toplantısında Meksika sınırına yapılmasını istediği duvarla ilgili de değerlendirmeler yaptı.

Dün ABD Kongre üyeleri arasında varılan prensip anlaşması hakkındaki görüşü sorulan Trump, "Bu anlaşmadan pek mutlu olduğumu söyleyemem. Elbette bir kez daha hükümetin kapanmasını istemiyoruz fakat anlaşma beni heyecanlandırmadı." dedi.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin ABD hükümetinin ikinci kez kapanmaması için sınır güvenliği konusunda dün "prensipte" anlaşmaya vardığı belirtilmişti.