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Dünya Trump buna üzülecek Madame Tussauds Müzesindeki heykeline golfçü kıyafeti giydirildi
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Trump buna üzülecek: Madame Tussauds Müzesi'ndeki heykeline golfçü kıyafeti giydirildi

Trump buna üzülecek: Madame Tussauds Müzesi'ndeki heykeline golfçü kıyafeti giydirildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın balmumu figürü Demokrat rakibi Joe Biden'ın seçim galibiyetinin ardından, Londra'daki Madame Tussauds Müzesi’nde kıyafeti de değiştirildi. Trump’ın balmumu figürüne golfçü kıyafeti giydirildi.

Haber Merkezi DHA
Donald Trump'ın Madame Tussauds Müzesi’ndeki heykeline golfçü kıyafeti giydirildi.
Donald Trump'ın Madame Tussauds Müzesi’ndeki heykeline golfçü kıyafeti giydirildi.

ABD'de 3 Kasım'da başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre ipi Biden göğüsledi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Müzesi’nden de Trump'a kötü haber geldi.

Trump'ın Amerikan başkanı olarak tasarlanan balbumu heykeli seçimin ardından değiştirildi. Trump'ın müzedeki figürü resmi kıyafeti yerine leylak ve yeşil kareli pantolon ile uyumlu bir süveter içeren golf kıyafetiyle ziyaretçilere sergilendi. Londra’da bulunan Madame Tussauds Müzesi’nde dünyanın ünlü isimlerinin balmumundan yapılmış heykelleri sergileniyor.

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