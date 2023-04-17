Trump davası suç oranlarını artırdı: Cumhuriyetçilerin gerekçesi başsavcının görevini yerine getirmemesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "nükleer ısınmanın" küresel ısınmayı geride bırakarak dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorun olduğunu belirtti. Rusya'nın nükleer silah kapasitesi ve bunun Ukrayna'ya etkilerine dair endişelerini dile getiren Trump, "Ukrayna yok ediliyor. Diyelim ki edilmiyor. Diyelim ki Ukrayna tahmin edilenden daha iyisini yapıyor. Eğer (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) nükleere karar verirse bu her şeyin sonu olur." ifadesini kullandı.