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Dünya Trump destekçilerinden iğrenç eylem George Floydun ölümüyle dalga geçtiler
AMERİKA

Trump destekçilerinden iğrenç eylem: George Floyd'un ölümüyle dalga geçtiler

ABD'de bir grup Tump yanlısı ırkçı, Siyahilerin Hayatları Değerlidir (Black Lives Matter) protestocularına karşı bir protesto düzenleyerek "Herkesin hayatı değerlidir" pankartları açtı. Irkçı iki protestocu George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafndan öldürüldüğü anı canlandırarak dalga geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irkçı göstericilerin bu fotoğraf tepkiye neden oldu.
Irkçı göstericilerin bu fotoğraf tepkiye neden oldu.

ABD'de bir grup Tump yanlısı ırkçı, Siyahilerin Hayatları Değerlidir ( Black Lİves Matter ) protestocularına karşı bir protesto düzenleyerek "Herkesin hayatı değerlidir" pankartları açtı. Trump afişleri taşıyan gruptan iki kişi, George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafndan öldürüldüğü anın aynısını canlandırdı.

Olay Pazartesi günü New Jersey eyaletinde meydana geldi. Irkçı iki göstericinin Jim ve Joe De Marco isimli iki kardeş oldukları ortaya çıktı. Görüntülerin yayılması üzerine Jim De Marco'nun çalıştığı şirketten kovulduğu öğrenildi.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs Pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti

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