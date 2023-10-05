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Trump dolandırıcılık davasında mahkemeyi terk etti: Şahsıma yönelik siyasi suikast yapılıyor

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki sivil dolandırıcılık davasının üçüncü gününde öğle arasında mahkemeyi terk etti. Başsavcı Letitia James ve Yargıç Arthur Engoron’a yönelik sert eleştirilerini sürdüren Trump, seçim anketlerinde ABD Başkanı Joe Biden’ın önünde olması nedeniyle kasıtlı olarak dava ile oyalandığını iddia etti.

07:23 . 5/10/2023 Perşembe
IHA
Donald Trump

Donald Trump

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki sivil dolandırıcılık davasının üçüncü gününde Manhattan’daki Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne geldi.


Davanın sanıklarından olan ve ilk kez mahkemeye gelen oğlu Eric Trump ve avukatları Alina Habba ve Chris Kise de Trump’a eşlik etti.


Duruşma öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, davanın kendisine yönelik bir siyasi suikast olduğu iddiasını yineleyerek, "Bu dava bir rezalet. Böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı" ifadelerini kullandı. Haksızlığa uğradığını savunan Trump, "Bu bir cadı avı. Bu, Trump Tower’da yürüyen merdivenlerden indiğim gün başlayan cadı avının devamı ve ülkemiz için bir utanç" dedi.


Yargıç ve savcıyı hedef aldı


Emekli Muhasebecisi Donald Bender’in çapraz sorgusuna devam edilen duruşmayı Florida’daki malikanesine dönmek üzere öğle arasında terk eden Trump, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Davaya bakan Yargıç Arthur Engoron’u siyasi tutum takınmakla eleştiren Trump
, "Neye karar vereceğini zaten biliyor. O demokrat bir yargıç" dedi. New York Başsavcısı Letitia James’i ise "düzmece dava" açmakla itham eden Trump, "Şu anda Iowa’da, New Hampshire’da, Güney Carolina’da ya da Ohio’da olmayı tercih ederdim. Ancak burada sıkışıp kaldım. Çünkü beni meşgul etmek için Washington’daki Adalet Bakanlığı ile iletişim kuran yozlaşmış bir başsavcı var. Çünkü anketlerde büyük farkla Biden’ın önünde gidiyorum" dedi. Zorunlu olmadığı halde neden duruşmalara katıldığı sorulan Trump, dava sürecine atıfla "Bunun ne kadar yozlaşmış olduğunu basına göstermek istedim. Çünkü bunu yapabilecek başka kimse gözükmüyordu" diye konuştu.

Başsavcı James: "Bay Trump gitti, şov bitti"


Başsavcı James de öğleden sonraki duruşma oturumu öncesinde yaptığı açıklamada, Trump’ın ifadelerini "saldırganca" ve "temelsiz" olarak niteledi.


"Bu dava, kişiler dolandırıcılık düzenine dahil olduğu için açıldı. Bu tarz zorbalıklara boyun eğmeyeceğim" diyen James, "Bay Trump artık burada değil. Donald Trump şovu sona erdi. Bu siyasi bir gösteriden, bağış toplama amaçlı bir şovdan başka bir şey değildi" şeklinde konuştu.


Karara itiraz ettiler


Öte yandan Trump’ın savunma ekibi, Yargıç Engoron’un geçen hafta Trump ve diğer sanıkları dolandırıcılıktan sorumlu bulduğu karara itiraz etti. New York Temyiz Mahkemesi’ne yapılan başvuruda Engoron’un yetkisini kötüye kullanıp kullanmadığının ve hukuki hatalar yapıp yapmadığının değerlendirilmesi talebinde bulunuldu.


Sivil dolandırıcılıkla suçlanıyor


New York Başsavcısı Letitia James tarafından Eylül 2022’de açılan sivil dolandırıcılık davasında Trump, çocukları, Trump Organization şirketi ve bazı yöneticileri banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmak ve 10 yıl boyunca yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanmıştı. Değerleri abartılan varlıkların arasında Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan Trump Tower’daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile golf sahalarının bulunduğu iddianamede yer almıştı. Dava kapsamında savcılık, en az 250 milyon dolar para cezası, Trump ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump’ın New York’taki iş faaliyetlerinin yasaklanması ve Trump ve şirketine beş yıllık ticari gayrimenkul yasağı getirilmesi talebinde bulunmuştu.




#Trump
#ABD
#Dolandırıcılık davası
#Biden
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