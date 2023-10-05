Trump dolandırıcılık davasında mahkemeyi terk etti: Şahsıma yönelik siyasi suikast yapılıyor

Davaya bakan Yargıç Arthur Engoron’u siyasi tutum takınmakla eleştiren Trump

, "Neye karar vereceğini zaten biliyor. O demokrat bir yargıç" dedi. New York Başsavcısı Letitia James’i ise "düzmece dava" açmakla itham eden Trump, "Şu anda Iowa’da, New Hampshire’da, Güney Carolina’da ya da Ohio’da olmayı tercih ederdim. Ancak burada sıkışıp kaldım. Çünkü beni meşgul etmek için Washington’daki Adalet Bakanlığı ile iletişim kuran yozlaşmış bir başsavcı var. Çünkü anketlerde büyük farkla Biden’ın önünde gidiyorum" dedi. Zorunlu olmadığı halde neden duruşmalara katıldığı sorulan Trump, dava sürecine atıfla "Bunun ne kadar yozlaşmış olduğunu basına göstermek istedim. Çünkü bunu yapabilecek başka kimse gözükmüyordu" diye konuştu.