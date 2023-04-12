Trump dünyanın en büyük sorununun küresel ısınma değil 'nükleer ısınma' olduğunu söyledi

Donald Trump
2024 başkanlık yarışı
Trump, kendisinin Manhattan'da hakim karşısına çıkması nedeniyle polis memurları ve mahkeme çalışanlarının göz yaşlarına hakim olamadığını belirtti.
ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısınca, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemekle suçlanmış ve 4 Nisan'da Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı.
Suçlamalara "siyasi cadı avı" şeklinde tepki gösteren Trump, "sus payı" soruşturmasıyla ilgili hakkındaki iddiaları da reddetmişti.
Trump, ülke tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti.