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Dünya Trump Erdoğan çok zeki, Joe Biden onunla baş edemez
AMERİKA

Trump: Erdoğan çok zeki, Joe Biden onunla baş edemez

ABD Başkanı Donald Trump yaklaşan seçimler öncesinde yerel basına bir röportaj verdi. Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklenen Trump, ABD Başkanlığı'nın 'akıl sağlığı' gerektirdiğini söyledi. Trump, rakibi Joe Biden'ın Şi, Putin, Erdoğan gibi zeki liderlerle ile baş edemeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO toplantısında bir araya gelmişti.
ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO toplantısında bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de düzenlenecek başkanlık seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden'ı hedef aldı.

  • Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD Başkanlığı'nın zeki olmayı gerektirdiğini savundu.

74 yaşındaki ABD Başkanı, 77 yaşındaki Biden'ın bilişsel teste katılması gerektiğini, çünkü söz konusu başkanlık koltuğunun 'dayanaklılık' ve 'akıl sağlığı' gerektirdiğini kaydetti.

Trump, bilişsel yeteneğine ilişkin soru işaretlerinin medyada yer alması üzerine, başkanlık görevine uygun olduğunu kanıtlamak için söz konusu teste tabi olduğunu belirtti.

Trump'ın, Demokrat rakibine karşı argümanı, seçim kampanyasının temel taşı olarak öne çıkıyor.

Sözü uluslararası arenaya getiren Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu takdirde 78 yaşında olacak ve ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını alacak olan Biden'ın diğer ülkelerle sert müzakerelere girme konusunda ehil olmadığını ima etti.

Trump'tan rakibini kızdıracak sözler: ABD'ye zeki başkan lazım, çünkü Şi, Putin, Erdoğan zehir gibi
OYNAT 00:24
Trump'tan rakibini kızdıracak sözler: ABD'ye zeki başkan lazım, çünkü Şi, Putin, Erdoğan zehir gibi
Amerika Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın akıl sağlığını sorgulayarak başkanlık görevi için yeterli olmadığını” savundu. Başkan olmak için çok zeki ve sert olmak gerektiğini savunan Trump, Fox News kanalında, 'Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zehir gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zehir gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zehir gibi. Uğraştığın muhatapların arasında kafası zehir gibi çalışmayan kimseyi bulamazsın' ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN ÇOK ZEKİ BİR LİDER"

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i örnek veren Trump, şunları söyledi:

  • "İyi iş çıkartıyoruz. En iyi ekonomiye sahibiz. Ancak zeki birisine sahip olmalıyız. Eğer bu kişi zeki değilse... Çünkü size şunu söyleyebilirim ki, Başkan Şi, Başkan Putin, Başkan Erdoğan çok zeki. Uğraştığın muhatapların arasında zeki olmayan kimse yok. Yüzde 100 (zeki) olmayan birine sahip olamayız."

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