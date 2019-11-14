Dünya Trump, Erdoğanın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı
AMERİKA

Trump, Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte çekilen aile fotoğrafını resmi Instagram hesabında da yer verdi.

Haber Merkezi AA
ABD ziyaretinde iki liderden aile fotoğrafı
ABD ziyaretinde iki liderden aile fotoğrafı

ABD Başkanı Donald Trump, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti esnasında çekilen aile fotoğrafını paylaştı.

MELANİA PAYLAŞTI TRUMP DA YENİDEN PAYLAŞTI

  • Trump, resmi Instagram hesabından eşi Melania Trump'ın paylaştığı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin de yer aldığı kareyi yeniden paylaştı.

Söz konusu fotoğrafta, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak çok güzeldi. Sayın Emine Erdoğan'a ev sahipliği yapmaktan ve ona tarihi salonlarımızı gezdirmekten zevk aldım." ifadesine yer verildi.

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