Trump: Evsizler prestijimizi düşürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya eyaletinde yaşayan evsiz insanların Los Angeles ve San Francisco kentlerinin prestijlerini düşürdüğünü savundu.

Washington Post'ta yer alan habere göre dün Kaliforniya eyaletine gelen Trump, indiği havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada "Los Angeles, San Francisco ve birçok kentin bu yaşananlara izin vererek kendini yok etmesine izin veremeyiz. Genellikle prestijlerinden dolayı başka yerlerden gelip Los Angeles ve San Francisco'ya taşınıyorlar, sonra bir bakıyoruz ki hepsinin sokaklarda çadırı var" diye konuştu.

"Buna ilişkin bir şeyler yapmalıyız" diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "San Francisco ve Los Angeles halkı bu durumdan sıkıldı. Duruma bakıyoruz, bunun üzerine bir şeyler yapacağız. Polisler evsizlerden dolayı hastalanıp hastaneye kaldırılıyorlar. Buna izin veremeyiz"

ABD'nin en pahalı şehri

Evsizlerin sokaklarda kol gezdiği San Francisco ABD'nin en pahalı kenti.Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde ortalama bir hanehalkının rahat bir yaşam sürdürebilmesi için yıllık 110 bin doların (388 bin TL) üzerinde harcama yapması gerekiyor. Şehirde hanehalkının yıllık ortalama geliri ise 81 bin 200 dolarla (287 bin TL) bu seviyenin altında yer alıyor.

Kira masrafı 4 bin 500 dolar

ABD'li teknoloji devlerinden Apple ve Google'a ev sahipliği yapan San Francisco körfez bölgesinde aylık kira masrafı ortalama 4 bin 500 doları (yaklaşık 15 bin 900 TL) bulurken, ev fiyatları ise ortalama 1 milyon 200 bin dolar (4 milyon 236 bin TL) seviyesinde seyrediyor.

REKLAM

ABD'nin bitmeyen sorunu: Evsizler

ABD sokaklarındaki evsizlerin sayısı uygulanan farklı yardım ve iyileştirme programlarına rağmen bir çok eyalette artarken, ülkede çözüm bekleyen evsizlik ve çadır kent problemi gün geçtikçe kronik bir krize dönüşüyor.

ABD Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığına göre, evsizler barınaklarında kalan evsizlerin yüzde 78'i yetişkinlerden oluşurken, yüzde 64'ü tek kişilik haneden, yüzde 61 erkek, yüzde 62'si azınlıklardan, yüzde 38'i engelliler ve yüzde 38'i de 31 ila 50 yaşı arasındaki vatandaşlardan oluşuyor.