Trump Fed Başkanı Powell'ı yine hedef aldı: Faiz oranlarını düşürmesi gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını "hemen" düşürmek için "özel bir toplantı" düzenlemesi gerektiğini ifade etti.

Trump, "Faiz oranlarını hemen düşürmeli. Özel bir toplantı yapmalılar. Faiz oranlarını indirmek için bundan daha iyi ne zaman olabilir ki üçüncü sınıf öğrencisi bile bunu bilir." dedi.