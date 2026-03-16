Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump Fed Başkanı Powell'ı yine hedef aldı: Faiz oranlarını düşürmesi gerekiyor

21:0016/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını hemen düşürmek için özel toplantı yapması gerektiğini belirtti. Trump, Jerome Powell’ı faiz indiriminde geç kalmakla eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını "hemen" düşürmek için "özel bir toplantı" düzenlemesi gerektiğini ifade etti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik "faiz indirimleri konusunda geç kaldığı" yönündeki eleştirilerini sürdüren Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini yineledi.

Trump, "Faiz oranlarını hemen düşürmeli. Özel bir toplantı yapmalılar. Faiz oranlarını indirmek için bundan daha iyi ne zaman olabilir ki üçüncü sınıf öğrencisi bile bunu bilir." dedi.

Fed, 27-28 Ocak'ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankanın bir sonraki FOMC toplantısı 17-18 Mart'ta yapılacak.


#Donald Trump
#Fed
#faiz
#toplantı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
