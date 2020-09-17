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Dünya Trump Filistin ve Suudi Arabistan da İsrail ile anlaşacak
AMERİKA

Trump: Filistin ve Suudi Arabistan da İsrail ile anlaşacak

BAE, Bahreyn ve İsrail anlaşmasının Beyaz Saray'da gerçekleşmesinin ardından ABD Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, Filistin ve Suudi Arabistan'ın İsrail ile anlaşan ülkeler arasına katılmasını beklediğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gerçekleşen normalleşme anlaşmasının ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Arap dünyası ihanet anlaşmasını protesto ediyor: Bahreyn ve Filistinliler sokaklarda
DÜNYA
Arap dünyası ihanet anlaşmasını protesto ediyor: Bahreyn ve Filistinliler sokaklarda

4-5 ÜLKE DAHA VAR

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında "normalleşme" anlaşmaları imzalanmasına arabuluculuk ettiklerini anımsatan Trump, İsrail ile barış anlaşması yapmak isteyen en az 4-5 ülke daha olduğunun altını çizdi.

Trump, Orta Doğu'da yıllardır çöllerin kumlarının "kanla dolu" olduğunu belirten Trump, "Ülkemizin tarihinde yaptığı en büyük hata Orta Doğu'ya girmekti. Biz oraya gittik ve her iki taraftan da birçok insan yaşamını yitirdi. Bu çok korkunç bir hataydı." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'da "barış" için birçok ülke ile müzakere halinde olduklarını vurgulayan Trump, şunları söyledi:

"FONLARINI DURDURDUM!"

"En nihayetinde, Filistin de İsrail ile barışmak için gelecek. Biliyorsunuz Filistinlilere sağladığımız fonları daha önce durdurdum. Biz onlara yılda 750 milyon dolar para veriyorduk, onlar ise bizim ülkemiz hakkında çok kötü şeyler söylüyordu, bu yüzden onları fonlamayı durdurdum. Sonra çok zengin ülkeler Filistin'e fon vermeye başladı, şimdi o ülkeler de İsrail ile anlaşıyor."

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SUUDİ ARABİSTAN İLE DE ANLAŞACAK

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile son dönemde telefonda görüştüğüne işaret ederek, "Bence, günün sonunda Suudi Arabistan da İsrail ile anlaşacak. Bunu bir bilgiye dayanarak söylemiyorum, ama Kral Selman ile yaptığım görüşmelerde edindiğim hissiyat bu yönde." dedi.

İhanet anlaşması imzalandı
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İhanet anlaşması imzalandı
İsrail, Bahreyn ve BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) arasında Arap dünyasının ihanet anlaşması olarak isimlendirdiği anlaşma dün Beyaz Saray'da imzalandı. Trump anlaşma için 'Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız' dedi.


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