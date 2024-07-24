|
Dünya

Trump Gazze kasabı ile görüşmeden mesaj verdi: Savaşlar ve çatışmalar bitmeli

ABD Başkan adayı Donald Trump, terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Gazze kasabı Binyamin Netanyahu ile Florida'da görüşecek. Trump görüşme öncesi "Ölümcül savaşlar ve şiddetli çatışmalar sona ermelidir. Milyonlarca insan ölüyor ve Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durdurabilecek kapasitede değil" açıklamasını paylaştı.

10:57 - 24/07/2024 Wednesday
DHA
Donald Trump
Donald Trump
ABD Başkan adayı
Donald Trump
, İsrail Başbakanı katil Netanyahu ile
Florida
'daki Mar-a-Lago'da 26 Temmuz'da bir araya geleceğini açıkladı.


"Milyonlarca insan ölüyor"


Trump,
"Bibi Netanyahu'yu Palm Beach, Florida'daki Mar-a-Lago'da ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. İlk dönemimde bölgede barış ve istikrar sağladık, hatta tarihi İbrahim Anlaşmasını imzaladık. Bunu yine yapacağız. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Zelenski ve diğer dünya liderleriyle yaptığım görüşmelerde de ifade ettiğim gibi, güç yoluyla barış gündemim dünyaya bu korkunç, ölümcül savaşların ve şiddetli çatışmaların sona ermesi gerektiğini gösterecektir. Milyonlarca insan ölüyor ve Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durdurabilecek kapasitede değil"
dedi.





#Donald Trump
#ABD
#Florida
2 hours ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?