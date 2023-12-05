Trump için dikkat çeken iddia: Başkan olursa iktidarı bırakmaz

Cheney, NBC’ye verdiği mülakatta, Trump’a yüklendi.
Trump’ın 2024 Başkanlık seçimlerini kazanması halinde bir daha iktidarı bırakmak istemeyeceğine inanıp inanmadığı şeklindeki soruya Cheney, 6 Ocak Kongre baskınına göndermede bulunarak “Bu konuda şüphe yok, kesinlikle. O bunu zaten bir defa denedi.” yanıtını verdi.
Trump'ı iktidara getirecek bir başkanlık seçiminin son seçim olabileceğini söyleyen Cheney, Amerikalıların, ülkenin ikinci bir Trump döneminde ayakta kalabileceğini düşünmesinin de “saflık” olduğunu belirtti.
Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kızı Liz Cheney, Ağustos 2022’de Cumhuriyetçi Parti içinde yapılan ön seçimlerde Trump’ın tam destek verdiği aday Harriet Hageman’a karşı yarışı büyük farkla kaybederek seçimlere katılma hakkını kaybetmiş, Temsilciler Meclisindeki görevine Ocak 2023’te veda etmişti.