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Dünya

Trump için dikkat çeken iddia: Başkan olursa iktidarı bırakmaz

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın en sert muhaliflerinden biri olarak bilinen eski Kongre üyesi Cumhuriyetçi Liz Cheney, tekrar başkanlığa seçilmesi halinde Trump’ın iktidarı bırakmayacağını ileri sürdü.

07:19 - 5/12/2023 Salı
AA
Liz Cheney - Donald Trump
Liz Cheney - Donald Trump

Cheney, NBC’ye verdiği mülakatta, Trump’a yüklendi.


Trump’ın 2024 Başkanlık seçimlerini kazanması halinde bir daha iktidarı bırakmak istemeyeceğine inanıp inanmadığı şeklindeki soruya Cheney, 6 Ocak Kongre baskınına göndermede bulunarak “Bu konuda şüphe yok, kesinlikle. O bunu zaten bir defa denedi.” yanıtını verdi.


Cheney, Trump’ın tekrar seçilmesi halinde ABD’nin diktatörlüğe dönüşebileceğini savunarak “Bunun çok ama çok gerçek bir tehdit ve endişe olduğunu düşünüyorum. Bunların hiçbirini hafife almıyorum.” dedi.

Trump'ı iktidara getirecek bir başkanlık seçiminin son seçim olabileceğini söyleyen Cheney, Amerikalıların, ülkenin ikinci bir Trump döneminde ayakta kalabileceğini düşünmesinin de “saflık” olduğunu belirtti.


Cheney, Trump’a oy vermenin Anayasa’ya karşı oy vermek anlamına geleceğini kaydederek Trump’ın 2024 Başkanlık seçimlerini kaybetmesi için elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kızı Liz Cheney, Ağustos 2022’de Cumhuriyetçi Parti içinde yapılan ön seçimlerde Trump’ın tam destek verdiği aday Harriet Hageman’a karşı yarışı büyük farkla kaybederek seçimlere katılma hakkını kaybetmiş, Temsilciler Meclisindeki görevine Ocak 2023’te veda etmişti.




#Donald Trump
#Liz Cheney
#ABD
#Başkanlık seçimi
2 saat önce
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