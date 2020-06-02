Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Trump İlişkilerimizi sonlandırıyoruz demişti Dünya Sağlık Örgütünden ABDye zeytin dalı
AMERİKA

Trump 'İlişkilerimizi sonlandırıyoruz' demişti: Dünya Sağlık Örgütünden ABD'ye zeytin dalı

Trump 'İlişkilerimizi sonlandırıyoruz' demişti: Dünya Sağlık Örgütünden ABD'ye zeytin dalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdıkları açıklamasına ilişkin, "Bunu sadece medyadan duyduk. DSÖ, mevcut iş birliğinin devam etmesini diliyor" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentindeki DSÖ merkezinde, video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın 29 Mayıs'ta DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdığı açıklamasına değinen Ghebreyesus'un, bu ülkeye övgülerde bulunması dikkati çekti. Ghebreyesus, dünyanın uzun zamandır ABD hükümeti ve halkının "güçlü ve iş birliğine yatkın" tavrından faydalandığını belirtti.

  • Açıklamasında Trump'ın adını zikretmeyen Ghebreyesus, "ABD hükümeti ve halkı on yıllardır küresel sağlığa muazzam katkıda bulunmuştur ve bu tüm dünyada halk sağlığı alanında büyük fark oluşturmuştur. DSÖ mevcut iş birliğinin devam etmesini diliyor." diye konuştu.

Ghebreyesus, ABD yönetiminin DSÖ'ye henüz bir karar iletmediğine dikkati çekerek, "Haberi medyadan duydum. ABD ile bu konudaki tek iletişimimiz (Trump'ın) cuma günü düzenlediği basın duyurusuydu." ifadesini kullandı.

DSÖ mekanizmasında ABD'nin örgütten hangi yöntemle ayrılacağına ilişkin bir soruya ise Ghebreyesus yanıt vermedi.

Trump DSÖ ile ilişkileri bitirdiğini duyurdu
DÜNYA
Trump DSÖ ile ilişkileri bitirdiğini duyurdu

ABD'deki protestolara ilişkin Kovid-19 uyarısı

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde başlayan protestoların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına etkilerine ilişkin bir soruyu ise Ghebreyesus yerine DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı.

Kerkhove, protestolar esnasında yakın temasın Kovid-19 bulaşması riskini yükselteceği uyarısında bulunarak, dünyanın tüm bölgelerinde bu tür gösterilerde sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemine işaret etti.

Trump ne demişti?

29 Mayıs'ta, Çin yönetimine yönelik atılacak yeni adımları duyurmak için Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen Trump, "Çin'in DSÖ üzerinde mutlak bir hakimiyeti var. ABD, DSÖ'ye yılda neredeyse 450 milyon dolar fon sağlarken, Çin sadece 40 milyon dolar ödedi. DSÖ'den esaslı reformlar yapmasını istedik ancak onlar harekete geçmeyi reddetti. DSÖ, oldukça ihtiyaç duyulan reformları yapmadığı için biz de bugün DSÖ ile ilişkimizi sonlandırıyoruz. Bu örgüte sağlanan fonları, hak eden acil küresel sağlık durumlarına aktaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlara övgü
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlara övgü

Salgınla mücadelede dünyaya ders veriyoruz: BBC, Türkiye'yi öve öve bitiremedi
KORONAVİRÜS
Salgınla mücadelede dünyaya ders veriyoruz: BBC, Türkiye'yi öve öve bitiremedi
Abone Ol Google News
Atık suyla denizin rengi değişti

Atık suyla denizin rengi değişti

İSKİ'nin arıtma tesisinden akan sular koku oluşturmaya başladı.
Fabrika inşaatı başlıyor

Fabrika inşaatı başlıyor

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı.
2007yi yeniden tezgahlıyorlar!

2007'yi yeniden
tezgahlıyorlar!

'FETÖ imzalı provokasyonlar devreye alındı'
"Gösteriş ve gereksiz meydan okuma"

"Gösteriş ve gereksiz meydan okuma"

​Trump neden elinde İncil ile kiliseye yürüdü?
Türkiye'nin kararını bekliyoruz

Türkiye'nin kararını bekliyoruz

​Rusya'dan ikinci S-400 sevkiyatı için flaş açıklama.
Tarihler belli oldu

Tarihler belli oldu

​THY'nin yurtdışı uçuşları yeniden başlıyor.
'Pasif aşı' müjdesi

'Pasif aşı' müjdesi

​Kızılay Başkanı Kerem Kınık açıkladı.
Trafik kilitlendi

Trafik kilitlendi

İstanbul Haliç Köprüsü'nde korkutan yangın.
En kötü geride kaldı

En kötü geride kaldı

Mayıs ihracatı nisana göre yüzde 10,84 arttı.
Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Eski Refah Partisi'nin Genel Başkanlığını yapmıştı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye tam üye olarak kabul edildi

Türkiye tam üye olarak kabul edildi

​Sağlık Bakanlığı'dan flaş açıklama: Tescillenmiş oldu.
Tedbirleri duyurdu

Tedbirleri duyurdu

​Spor tesislerinde uygulanacak önlemler belirlendi.
Dev kredi paketi

Dev kredi paketi

​Kamu katılım bankaları da 4 kredi paketini hayata geçiriyor.
Araç sahibi<br>yapacak indirim

Araç sahibi
yapacak indirim

​Faizlerdeki indirim sonrası gözler ikinci elde.
Yeni çalışma modelleri gündemde

Yeni çalışma modelleri gündemde

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk açıkladı.
Pandemi <br>sürecinde bir ilk

Pandemi
sürecinde bir ilk

Zarifoğlu öğrenci sempozyumu yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.