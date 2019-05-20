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Dünya Trump İran ne zaman hazır olursa o zaman bizi arayacak
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AMERİKA

Trump: İran ne zaman hazır olursa o zaman bizi arayacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran ile yeni müzakereler yapmak için uğraştığı şeklindeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Trump, "İran ne zaman hazır olursa o zaman bizi arayacaktır. O zamana kadar ekonomileri çökmeye devam edecek" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran ile müzakereler için çalıştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin Twitter'dan yeni bir değerlendirmede bulundu.

ABD'nin "yeni müzakereler için Tahran'a ulaşmaya çalıştığı" şeklindeki haberleri reddeden Trump, "Yalan haber medyası, hiçbir bilgisi olmadan, ABD'nin İran ile bir müzakere kurmaya çalıştığı şeklinde tipik bir yanlış haber geçmiş. Bu yalan bir haberdir. İran bizi ne zaman hazır olursa o zaman arayacaktır. O zamana kadar ekonomileri çökmeye devam edecek. İran halkı için çok üzücü bir durum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Senatör Lindsey Graham, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan İran konusunda bir brifing aldığını kaydetti.

Graham, söz konusu brifingin ardından, "Son haftalarda İran açıkça bölgedeki diğer ülkelerin boru hatlarına ve gemilerine saldırılar düzenledi ve ABD'nin Irak'taki çıkarlarına bir tehdit yarattı. Eğer İran'ın Amerikalı personele ve çıkarlarına yönelik tehditleri gerçeğe dönüşürse (İran'a karşı) ciddi bir askeri karşılık vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İran gerilimi

  • Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı. Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.
  • İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.
  • ABD, kısa süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

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