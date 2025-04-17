Trump İran'a yönelik tehdidini yineledi: İsrail'in saldırısını engelledim diyemem acelem yok

Açıklamalarında İran'a yönelik tehditkar söylemlerini sürdüren Trump, anlaşma yapmaması durumunda İran için 'çok kötü' olacağını ifade ederek, "

İran'ın nükleer silahı olmasını istemiyoruz. Batı'yı tekrar güçlü yapabiliriz.