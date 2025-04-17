Trump İran'a yönelik tehdidini yineledi: İsrail'in saldırısını engelledim diyemem acelem yok

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehdidini sürdürdü. Anlaşma yapmaması durumunda İran için 'çok kötü' olacağını ifade eden Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediklerini belirterek, "İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldırı planını engelledim diyemem. Acelem yok." dedi. Öte yandan Trump, Ukrayna ile ABD arasındaki değerli madenler anlaşmasının haftaya perşembe imzalanacağını söyledi.
İki lider görüşmenin ardından Oval Ofis'te kameralar karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını cevapladı.
"İran nükleer silaha sahip olmamalı"
Trump, İsrail'in İran'a saldırısına izin mi verecek?
Trump yaptığı konuşmasında İsrail'in İran'a yönelik olası saldırılarına da değindi.
"İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldırı planını engelledim diyemem. Acelem yok." diyerek Tel Aviv yönetiminin olası bir saldırısına destek verebileceği imasında da bulundu.
ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen değerli madenler anlaşmasına ilişkin de açıklamada bulunan Trump, haftaya perşembe imzaların atılacağını söyledi.
Zelenski de perşembeyi işaret etti
Konuya ilişkin bir açıklama da Ukrayna cephesinden geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna-ABD arasında değerli madenlere ilişkin anlaşmaya dair perşembe günü çevrimiçi olarak mutabakat zaptı imzalanabileceğini açıkladı.