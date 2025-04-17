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Trump İran'a yönelik tehdidini yineledi: İsrail'in saldırısını engelledim diyemem acelem yok

Trump İran'a yönelik tehdidini yineledi: İsrail'in saldırısını engelledim diyemem acelem yok

21:2917/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trump ve Meloni, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Trump ve Meloni, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehdidini sürdürdü. Anlaşma yapmaması durumunda İran için 'çok kötü' olacağını ifade eden Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediklerini belirterek, "İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldırı planını engelledim diyemem. Acelem yok." dedi. Öte yandan Trump, Ukrayna ile ABD arasındaki değerli madenler anlaşmasının haftaya perşembe imzalanacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump,
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
'yi başkent
Vaşington
'daki
Beyaz Saray
'da karşıladı.

İki lider görüşmenin ardından Oval Ofis'te kameralar karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"İran nükleer silaha sahip olmamalı"

Açıklamalarında İran'a yönelik tehditkar söylemlerini sürdüren Trump, anlaşma yapmaması durumunda İran için 'çok kötü' olacağını ifade ederek, "
İran'ın nükleer silahı olmasını istemiyoruz. Batı'yı tekrar güçlü yapabiliriz.
" dedi.

Trump, İsrail'in İran'a saldırısına izin mi verecek?

Trump yaptığı konuşmasında İsrail'in İran'a yönelik olası saldırılarına da değindi.

"İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldırı planını engelledim diyemem. Acelem yok." diyerek Tel Aviv yönetiminin olası bir saldırısına destek verebileceği imasında da bulundu.

ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen değerli madenler anlaşmasına ilişkin de açıklamada bulunan Trump, haftaya perşembe imzaların atılacağını söyledi.

Zelenski de perşembeyi işaret etti

Konuya ilişkin bir açıklama da Ukrayna cephesinden geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna-ABD arasında değerli madenlere ilişkin anlaşmaya dair perşembe günü çevrimiçi olarak mutabakat zaptı imzalanabileceğini açıkladı.



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