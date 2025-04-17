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ABD ile görüşen İran Dışişleri Bakanı soluğu Putin'in yanında aldı

ABD ile görüşen İran Dışişleri Bakanı soluğu Putin'in yanında aldı

18:5717/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
AA
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Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'yi kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'yi kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü. Erakçi, geçtiğimiz günlerde Umman'da ABD ile gerçekleştirilen 'nükleer' konulu toplantıda yer almıştı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre,
Putin, resmi temaslarda bulunmak için Moskova'ya gelen İranlı Bakan Erakçi'yi Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

Kabulde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de hazır bulundu.

Erakçi, Rus mevkidaşı Lavrov ile yarın görüşecek, ardından düzenlenecek ortak basın toplantısına katılacak.

⁠İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu. ABD basını, ikinci tur müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını yazmış ancak İran tarafı istişareler sonucunda müzakerelerin yeniden Umman'da yapılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önceki gün Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın önceki nükleer anlaşmadaki 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesini kabul ettiklerini söylemişti. Witkoff, daha sonraki açıklamasında ise İran'ın uranyum zenginleştirmesini durdurması gerektiğini söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise nükleer programındaki endişeleri gidermeye hazır olduklarını ancak ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkını müzakere etmeyeceklerini ifade etmişti.



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