İran ile görüşmelere katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff.
Beyaz Saray, İran ile ABD'nin Umman'da yaptığı görüşmelerin olumlu ve yapıcı geçtiğini duyurdu. Açıklamada, "Özel Elçi Witkoff, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye, Başkan Trump'tan iki ülke arasındaki farklılıkları, eğer mümkünse, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme talimatı aldığını söyledi" denildi.
İran-ABD arasında Umman'ın aracılığında yapılan görüşmelerin ilk turu sona erdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin gerçekleştirdiği dolaylı görüşmeler, "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde" yapıldı.
Taraflar, görüşmelerin gelecek hafta da devam etmesi konusunda anlaştı.
Beyaz Saray: İran ile görüşmeler olumluydu
Beyaz Saray, Umman'ın başkenti Maskat'ta ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin ilk turunun ardından açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada,
"Görüşmeler oldukça olumlu ve yapıcı geçti. ABD, Umman'a bu girişime verdiği destek için derin teşekkürlerini sunmaktadır. Özel Elçi Witkoff, Arakçi'ye, Başkan Trump'tan iki ülke arasındaki farklılıkları, eğer mümkünse, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme talimatı aldığını söyledi. Bu meseleler çok karmaşık ve Özel Elçi Witkoff'un bugün yaptığı doğrudan iletişim, karşılıklı faydalı bir sonuca ulaşmak adına bir adım daha ileri gitmeyi sağlamıştır. Taraflar bir sonraki Cumartesi yeniden bir araya gelme konusunda anlaşmışlardır"
ifadeleri kullanıldı.
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